外資落跑！新台幣連3貶收30.468元 續創逾29個月新低
美股跌勢收斂，美元指數稍有回落，台股震盪收小紅，不過，外資仍持續在台股賣超並匯出，新台幣兌美元在經歷前一交易日重貶1.78角後，今 (30) 日進一步貶破30.4元，終場收在30.468元，貶值7.2分，不僅已連續3個交易日收貶，更續創29個月收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量11.06億美元。
美國聯準會（Fed）主席再釋「鷹」，將長時間維持利率在高水位的言論後，美元指數一度升至20年高點，加上美債殖利率飆升，也為美元提供支撐。不過，美元指數在觸頂後，因歐元急升而回落至108.7，而美股延續弱勢，在科技股領跌，4大指數全部收黑，跌勢已有收斂，台股亦出現反彈，只是後繼無力終場小漲27點，未能收復萬五大關，外資仍持續在台股賣超新台幣184.71億元。
至於亞洲主要貨幣兌美元在經歷前一交易日的大貶後，今日升貶互見，韓元小升收在1346.70兌1美元，日圓收在138.29兌1美元，人民幣中間價續貶來到6.8802創2年低。
新台幣兌美元今日一開盤也貶破30.4元，以30.42元、貶值2.4分開出，盤中雖一度在台股走揚，加上美元指數高點回落，回升至30.39元、小升0.6分，但之後回貶，並一路向30.5元靠攏，盤中最低價曾來到30.482元、貶值8.6分，終場收在30.468元、貶值7.2分，也創2020年3月20日以來收盤新低價，3月19日收在30.506元。
匯銀表示，美國聯準會主席上周五釋出的「鷹」派言論，不禁讓人想起1970至1980年代美聯儲不惜代價對抗通膨的歷史，這也扭轉了之前部分人士認為最快2023年就會降息的樂觀氣氛，風險定價需要重新評估，預期也將令非美貨幣持續疲弱。