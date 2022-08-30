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米其林新進一星「Holt」　加拿大主廚發豪語：明年拚2星

▲米其林新進一星餐廳「Holt」主廚Jeffery認拿獎後「會變很忙」，笑說會與團隊繼續努力，發下豪願：「明年拚二星！」（圖／記者汪睿琦攝）
▲米其林新進一星餐廳「Holt」主廚Jeffery認拿獎後「會變很忙」，笑說會與團隊繼續努力，發下豪願：「明年拚二星！」（圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-08-30 18:10:25

《臺北、臺中、臺南＆高雄米其林指南2022》今（30日）揭曉完整星級餐廳名單，其中不少新進榜的優秀餐廳，為米其林指南注入新血。由加拿大籍廚師Jeffrey Downs擔任主廚的現代歐式料理餐廳「Holt」首度入榜摘下一星，Jeffrey主廚會後與媒體分享感言，「很感謝米其林對Holt的青睞。」對於獲獎後知名度將可能會暴增，Jeffrey樂觀笑說：「Holt只是家小店，獲獎可能會變很忙，不過我會更努力，看明年能不能得二星。」

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Jeffrey主廚出生於加拿大，熟悉台灣食材，並結合歐陸烹調手法以及曾於東京工作的經驗與影響，製作出風味細膩又精彩的現代歐式料理套餐。2020年6月Holt餐廳開業後，Jeffrey與餐廳團隊默默耕耘至今日。如今努力終於被米其林評審看見，今年首度被評為一星餐廳。

Jeffrey指出，開業後有為台灣人口味做出菜色上的微調，不過幅度並不大，因為台灣是海島，在台灣開店後也採用大量的當地食材，同時也選用很多新鮮的海鮮跟當季的蔬菜。「本身海鮮就是我料理的特色，很開心在台灣能使用新鮮豐富的種類來發揮創意。」

對於Holt首次摘星，Jeffrey謙虛表示自己與團隊相當幸運，「我們只是一間小餐廳，獲獎之後客人應該會變多、變忙，接下來的計畫就是繼續努力，或許明年拚個二星！」Jeffrey主廚幽默看待米其林獎項的心態讓現場笑聲不斷。

2022米其林指南總共有7間新進榜的一星餐廳，台北市方面除了Holt之外，亞都麗緻酒店的「巴黎廳1930 x高山英紀」大廚飛松裕之於 2021 年上任，細膩表現出行政主廚高山英紀的法、日烹調美學，並巧妙在菜色中融合臺灣茶品；「壽司芳」是大版本店海外第三間分店，由來台多年的橋本主廚主理，結合奢華食材與西式烹調手法，創作出充滿驚喜的壽司與套餐；「欣葉鐘菜」則提供包括當日漁港海鮮、集團經典菜色及之前只提供給老顧客的私房菜色，共上百道的宴客菜餚；「彧割烹」在搬遷後依舊維持不時不食的料理原則，使用日本及宜蘭大溪漁港的魚貨，提供割烹套餐，主餐後的釜飯尤其令人回味。

另外高雄新進榜的則2間餐廳，「Liberté」 大廚武田健志曾在法國工作，其作品色彩奔放、層次豐富，更呈現出時令變化的細膩；「承」則是日本「傳」（Den）首間海外姊妹店，由副主廚藤本詳一主理，他因應時令，在臺灣各處取材，在細膩經典的菜色中，更融入了主廚活潑而充滿趣味的個性。

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