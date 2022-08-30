2022米其林指南揭曉 台中26家入選餐廳、5家餐廳摘星

2022 米其林指南今日揭曉，台中有 26 家入選餐廳、 5 家餐廳摘星，連同上週公佈必比登推介 37 家餐廳，今年總計 68 間餐廳入榜。台中市政府觀旅局表示，主廚與餐廳經營者的努力與付出，有目共睹。米其林對台中好味道的肯定，年年反應於名單上，讓台中美食持續在國際舞台上發光發熱！

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台中今年摘星餐廳包括，蟬聯三屆米其林二星的「 JL Studio 」及米其林一星的「鹽之華」、「俺達的肉屋」及「 Forchetta 」；蟬聯二屆米其林一星的「澀」，星級餐廳名單融合多元性與國際化，十足彰顯台中創意與包容的城市文化。另外，每年只有 1 位的「米其林指南服務大獎」今年頒發給「鹽之華」，表彰餐廳展現卓越服務，帶給客人賓至如歸的感受，是今年大贏家。

▲2022米其林指南揭曉，台中「鹽之華」蟬聯三屆米其林一星，同時獲得米其林指南服務大獎，是今年大贏家。（圖／市府提供）

另外， 26 家進榜名單包含茂川肉丸、膳馨、潔、中山招待所、脂‧板前炭火燒肉、英才大麵焿、游日本料理、名人坊、富彩軒、響海鮮、 KR Prime Steak 、銘心、橡木炙烤牛排館、千味海鮮、森鐵板燒、与玥樓、麵廊、湄南河、品法、元、又見一炊煙及鳥苑，及新入榜的飛花落院、 L'Atelier par Yao 、梅子及 PI ，名單多元、令人目不暇給，一定可以滿足所有人的味蕾。

▲今年新入榜的「L'Atelier par Yao」隱藏在靜謐的住宅鄰里，是一間充滿法式情調的餐廳。（圖／市府提供)

觀旅局表示，新名單中的「飛花落院」，用 10 年心意打造，是一間充滿日式禪意的和宅餐廳，店家依時令季節推出雅緻的日式料理；「 L'Atelier par Yao 」隱藏在靜謐的住宅鄰里，是一間充滿法式情調的餐廳，年輕主廚由法國返台為饕客提供別出心裁的特色料理；「梅子」的創辦人憑藉對於海鮮的專業以及腳踏實地的經營，造就海鮮餐廳用料鮮美實在的好名聲；「 PI 」主廚用法式的細膩、柴燒的粗曠，佐以季節性食材的變化堆疊，勢必能滿足遠道而來的饕客。