2022米其林指南揭曉 台中26家入選餐廳、5家餐廳摘星

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另外，26家進榜名單包含茂川肉丸、膳馨、潔、中山招待所、脂‧板前炭火燒肉、英才大麵焿、游日本料理、名人坊、富彩軒、響海鮮、KR Prime Steak、銘心、橡木炙烤牛排館、千味海鮮、森鐵板燒、与玥樓、麵廊、湄南河、品法、元、又見一炊煙及鳥苑，及新入榜的飛花落院、L'Atelier par Yao、梅子及PI，名單多元、令人目不暇給，一定可以滿足所有人的味蕾。
觀旅局表示，新名單中的「飛花落院」，用10年心意打造，是一間充滿日式禪意的和宅餐廳，店家依時令季節推出雅緻的日式料理；「L'Atelier par Yao」隱藏在靜謐的住宅鄰里，是一間充滿法式情調的餐廳，年輕主廚由法國返台為饕客提供別出心裁的特色料理；「梅子」的創辦人憑藉對於海鮮的專業以及腳踏實地的經營，造就海鮮餐廳用料鮮美實在的好名聲；「PI」主廚用法式的細膩、柴燒的粗曠，佐以季節性食材的變化堆疊，勢必能滿足遠道而來的饕客。
觀旅局說明，市府已針對台中美食結合觀光旅遊，規劃年度整體行銷，將持續藉由傳媒平台推廣年度星級、入選及必比登推介餐廳，可望吸引大批饕客到訪朝聖，另規劃一系列名人網紅探訪米其林餐廳，透過影片分享提升台中美食觀光聲量，讓台中美食星光閃耀國際，遊客來台中可按圖索驥嘗遍世界，處處皆有米其林。