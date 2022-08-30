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2022米其林指南揭曉 台中26家入選餐廳、5家餐廳摘星

▲台中米其林指南揭曉，「Forchetta」蟬聯三屆米其林一星。（圖／市府提供）
▲台中米其林指南揭曉，「Forchetta」蟬聯三屆米其林一星。（圖／市府提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-08-30 17:38:24

2022米其林指南今日揭曉，台中有26家入選餐廳、5家餐廳摘星，連同上週公佈必比登推介37家餐廳，今年總計68間餐廳入榜。台中市政府觀旅局表示，主廚與餐廳經營者的努力與付出，有目共睹。米其林對台中好味道的肯定，年年反應於名單上，讓台中美食持續在國際舞台上發光發熱！

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台中今年摘星餐廳包括，蟬聯三屆米其林二星的「JL Studio」及米其林一星的「鹽之華」、「俺達的肉屋」及「Forchetta」；蟬聯二屆米其林一星的「澀」，星級餐廳名單融合多元性與國際化，十足彰顯台中創意與包容的城市文化。另外，每年只有1位的「米其林指南服務大獎」今年頒發給「鹽之華」，表彰餐廳展現卓越服務，帶給客人賓至如歸的感受，是今年大贏家。

▲2022米其林指南揭曉，台中「鹽之華」蟬聯三屆米其林一星，同時獲得米其林指南服務大獎，是今年大贏家。（圖／市府提供）
▲2022米其林指南揭曉，台中「鹽之華」蟬聯三屆米其林一星，同時獲得米其林指南服務大獎，是今年大贏家。（圖／市府提供）
另外，26家進榜名單包含茂川肉丸、膳馨、潔、中山招待所、脂‧板前炭火燒肉、英才大麵焿、游日本料理、名人坊、富彩軒、響海鮮、KR Prime Steak、銘心、橡木炙烤牛排館、千味海鮮、森鐵板燒、与玥樓、麵廊、湄南河、品法、元、又見一炊煙及鳥苑，及新入榜的飛花落院、L'Atelier par Yao、梅子及PI，名單多元、令人目不暇給，一定可以滿足所有人的味蕾。

▲今年新入榜的「L'Atelier par Yao」隱藏在靜謐的住宅鄰里，是一間充滿法式情調的餐廳。（圖／市府提供)
▲今年新入榜的「L'Atelier par Yao」隱藏在靜謐的住宅鄰里，是一間充滿法式情調的餐廳。（圖／市府提供)
觀旅局表示，新名單中的「飛花落院」，用10年心意打造，是一間充滿日式禪意的和宅餐廳，店家依時令季節推出雅緻的日式料理；「L'Atelier par Yao」隱藏在靜謐的住宅鄰里，是一間充滿法式情調的餐廳，年輕主廚由法國返台為饕客提供別出心裁的特色料理；「梅子」的創辦人憑藉對於海鮮的專業以及腳踏實地的經營，造就海鮮餐廳用料鮮美實在的好名聲；「PI」主廚用法式的細膩、柴燒的粗曠，佐以季節性食材的變化堆疊，勢必能滿足遠道而來的饕客。

觀旅局說明，市府已針對台中美食結合觀光旅遊，規劃年度整體行銷，將持續藉由傳媒平台推廣年度星級、入選及必比登推介餐廳，可望吸引大批饕客到訪朝聖，另規劃一系列名人網紅探訪米其林餐廳，透過影片分享提升台中美食觀光聲量，讓台中美食星光閃耀國際，遊客來台中可按圖索驥嘗遍世界，處處皆有米其林。



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