不只基隆！翡翠水庫水量只剩5成　水利署密切關注

基隆新山水庫嚴重缺水，截至今日上午7時有效蓄水量僅剩354.84萬立方公尺，蓄水率降至35.4%，經濟部日前預計自9月3日起，將基隆地區（含新北市汐止區）水情燈號調整為「第一階段限水的黃燈」，並在不影響民生及防疫用水下，實施離峰時段減壓供水，水利署也已備妥約100台水車，以便支援供水。
王藝峰提到，9月1日的東北季風是否能在集水區降雨，以及目前離台灣約1600公里颱風軒嵐諾，將是影響新山水庫蓄水量的關鍵。
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其中，被譽為「從不缺水」的翡翠水庫截至今天下午1點止，蓄水量已跌到59.1％，相比昨天水量降低0.38％，有效蓄水量約19834.16萬立方公尺，雖然數據顯示翡翠水庫可再供應60天以上，但翡翠水庫蓄水量僅剩5成多，仍然引發民眾憂慮。
王藝峰說明，各地水庫的蓄水率，並非越低代表越危險，水庫有大小之分，加上每地降水情形不盡相同，水庫的用水端也各異，有的供應自來水，有的要兼供當地工業用水，有的則是供應灌溉用水。因此水利署、各區的水資源局、台水公司以及台北自來水事業處，會共同評估各地水情狀況。
他進一步解釋，翡翠水庫蓄水率雖已破6成，但與往年同一時期相比，仍然維持較高的水準，「因此水情算是正常！」未來仍會密切關注水庫的供水情形。
至於曾文水庫目前蓄水率也已破5，王藝峰則說，曾文與烏山頭水庫聯合來運用供水，目前兩個加起來還有3億噸的水量，仍足夠支撐嘉南地區二期供水，以及未來枯水期的用水。
觀察台灣各地水庫即時水情，發現供應高雄的阿公店水庫蓄水率僅剩21.8%，蓄水量剩334萬立方公尺，王藝峰指出，此水庫為防洪水庫，7、8月主要以放空、蓄洪為主，隨著現在時序進入8月下旬，水利署會逐步將水量蓄高，來因應灌溉需求。
水利署已於27日宣布將新北市、桃園及台南地區調整成水情提醒綠燈，並在28日針對北部石門（霞雲）、翡翠、西勢水庫、貢寮堰及南部曾文水庫等5地點進行人工增雨作業。
若無缺水疑慮，為何要進行人工增雨作業？王藝峰回應，人工增雨是為了因應極端氣候狀況，水利署希望在豐水期末期時，將台灣地區的水庫蓄滿，以便供應枯水期，所以只要氣象條件許可，就會實施人工增雨，讓水庫的水能夠更充足。
至於其他地區是否也有實施因應水情的相關措施？王藝峰表示，水利署有記取去年百年乾旱的教訓，因此目前主要是把區域的水資源做有效的調度，盡可能利用河川的川流水蓄滿水庫。
例如，將高屏溪的水引到南化水庫存取，並盡可能從高屏堰來供應高雄跟台南地區的用水量，如此一來，等到枯水期時，南化水庫即可供水給台南跟高雄地區。
同樣透過調度，北部地區也充分運用南勢溪的川流水來支援大台北地區的用水，將石門水庫的水節約下來，充分供應桃園及支援新竹地區的用水，讓石門及翡翠水庫的水位保持正常，待枯水期時，才能更有信心穩定供水。