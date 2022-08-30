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大員皇冠酒店5周年慶9月住宿餐飲優惠殺很大 拍短片送5萬

▲大員皇冠假日酒店主廚群一字排開，歡迎大家9月來台南衝一波、吃一波、玩一波（圖／記者林怡孜攝，2022,08,30）
▲大員皇冠假日酒店主廚群一字排開，歡迎大家9月來台南衝一波、吃一波、玩一波（圖／記者林怡孜攝，2022,08,30）

記者林怡孜/台南報導

2022-08-30 17:48:11

台南大員皇冠假日酒店9月欣逢5周年慶，推出5大活動Give Me Five，分別是「精彩5比」創意短片募集有機會獲得5萬元大禮包、「歡慶鼓5」消費滿額抽免費住5天、「好友5讚」新加入LINE500元餐券、「與我為5」住宿優惠每房3,555元起、「食在5好」餐飲優惠最高5折起。

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台南大員皇冠假日酒店5歲生日暖身開跑，只要是拍出夠創意的短片就有機會獲得價值5萬元的大禮包，以酒店住宿體驗或餐飲體驗，運用創意、活潑的拍攝手法推廣安平旅遊的創意短片，有機會獲得景觀套房住宿券、豪華房河景陽臺平日住宿券以及萬元以上的餐飲抵用券，歡迎各方好手報名將好禮抱回家。報名網址https://reurl.cc/oQZ5jj


除了短片募集活動之外，從91日至930日止，IHG會員獨享住宿優惠價3,555(不含早)起及$5,555(含早)起；住宿2(2日早)優惠價$7,755元起。全館4家餐廳，包括元素、煉瓦、彩豐樓、289BAR，只要單筆消費滿1,500元起，即可參加抽彩球活動，最高5折起。酒店內單筆消費金額滿5,555元，就送1張摸彩券，滿11,110元送2張，以此類推，消費越多中獎機率越大，有5位幸運兒將可免費入住高級房5天，爽住飯店不是夢。

▲彩豐樓推出「柚香涼拌宜蘭鴨賞」，清爽柚香帶出鴨賞的煙燻風味，口感和諧（圖／記者林怡孜攝，2022,08,30）
▲彩豐樓推出「柚香涼拌宜蘭鴨賞」，清爽柚香帶出鴨賞的煙燻風味，口感和諧（圖／記者林怡孜攝，2022,08,30）
每年8月至10月是柚子盛產的季節，大員皇冠假日酒店特別選用新鮮柚子入饌，自91日至1031日由彩豐樓主廚袁東海以及點心主廚劉靖晟研發多道創意料理與甜點，推出「柚見好滋味」主題料理，有創意菜柚香涼拌宜蘭鴨賞、柚汁黃金子排、柚香鮮魚捲、鮮柚楊枝甘露，以及甜品蜜香柚子晶凍慕斯、柚香抹茶慕斯、香柚蜂蜜麵包等，每一道別具特色與風味，日前更吸引藝人吳宗憲聞香前來品嘗與拍攝節目。整個9月都是歡慶月，好玩、好拍、好吃、好住，更是好優惠，9月快來台南衝一波吧。




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