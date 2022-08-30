大員皇冠酒店5周年慶9月住宿餐飲優惠殺很大 拍短片送5萬

台南大員皇冠假日酒店 9 月欣逢 5 周年慶，推出 5 大活動 Give Me Five ，分別是「精彩 5 比」創意短片募集有機會獲得 5 萬元大禮包、「歡慶鼓 5 」消費滿額抽免費住 5 天、「好友 5 讚」新加入 LINE 抽 500 元餐券、「與我為 5 」住宿優惠每房 3,555 元起、「食在 5 好」餐飲優惠最高 5 折起。

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台南大員皇冠假日酒店 5 歲生日暖身開跑，只要是拍出夠創意的短片就有機會獲得價值 5 萬元的大禮包，以酒店住宿體驗或餐飲體驗，運用創意、活潑的拍攝手法推廣安平旅遊的創意短片，有機會獲得景觀套房住宿券、豪華房河景陽臺平日住宿券以及萬元以上的餐飲抵用券，歡迎各方好手報名將好禮抱回家。報名網址 https://reurl.cc/oQZ5jj

除了短片募集活動之外，從 9 月 1 日至 9 月 30 日止， IHG 會員獨享住宿優惠價 3,555 元 ( 不含早 ) 起及 $5,555 元 ( 含早 ) 起；住宿 2 晚 ( 含 2 日早 ) 優惠價 $7,755 元起。全館 4 家餐廳，包括元素、煉瓦、彩豐樓、 289BAR ，只要單筆消費滿 1,500 元起，即可參加抽彩球活動，最高 5 折起。酒店內單筆消費金額滿 5,555 元，就送 1 張摸彩券，滿 11,110 元送 2 張，以此類推，消費越多中獎機率越大，有 5 位幸運兒將可免費入住高級房 5 天，爽住飯店不是夢。

▲彩豐樓推出「柚香涼拌宜蘭鴨賞」，清爽柚香帶出鴨賞的煙燻風味，口感和諧（圖／記者林怡孜攝，2022,08,30）