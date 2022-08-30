巴黎廳1930經營困頓到摘星！高山英紀助攻再獲侍酒師獎
《米其林指南2022》最新星級餐廳完整名單公布，亞都麗緻大飯店的「巴黎廳1930 x 高山英紀」，順利晉升米其林一星餐廳，日廚高山英紀受訪時透露，3年前剛接手時餐廳的經營狀況不是很好，甚至有考慮餐廳的部分是否要再經營下去，合作三年歷經種種改善到今日不僅順利摘星，更由林允順榮獲2022年首度頒發的「侍酒師獎」，簡直絕處逢生。
日廚高山英紀（Hideki Takayama）受訪時表示，3年前剛到巴黎廳時，當時餐廳的經營狀況不是很好，甚至有考慮餐廳的部分是否要在經營下去，至今合作三年歷經種種改善到今天摘星。特別提到去年把弟子飛松裕之派來台灣，等於讓自己紮實的料理團隊進駐到巴黎廳，認為應是摘星主因。米其林官方也表示「大廚飛松裕之於2021年上任，細膩表現出行政主廚高山英紀的法、日烹調美學，並巧妙在菜色中融合台灣茶品」晉升一星。
高山英紀當初來台後發現台灣的食材很多，尤其水果及海鮮，雖然日本也是島國，但卻在台灣看到許多只有在地才有的食材。他特別鍾情台灣茶，直說「雖然很多台灣人可能只把茶當作一種飲料，但他認為台灣茶是可以入菜的，希望在餐點當中發覺台灣茶的優點」，尤其當種植的海拔高低不同，即使是同種的茶，發揮的口味也會不同，被高山英紀視為來台最大的收穫，希望能持續發揮這個特點。他特別補充，能夠「邊開發茶入菜是很深奧又有趣的事」。
高山英紀也認為，餐廳裡面不只有料理，包括空間氛圍、酒水搭配都環環相扣，尤其今年獲得首度頒發的「侍酒師獎」，深感是種雙重認證。他透露自己曾在法國勃根地居住一段時間，「最開心的便是騎著腳踏車到處去逛葡萄酒莊，個人更擁有6千瓶藏酒」，這次巴黎廳 1930 x 高山英紀的林允順榮獲「侍酒師獎」表揚也很高興。
他分享其實日本酒是比較沒有酸味的酒，非常適合搭配不同的菜，希望客人來到巴黎廳 1930 x 高山英紀時，能夠有很多新發現，「不只是吃餐的喜悅，原來吃法國菜也能搭日本酒」產生這樣的新感動。高山英紀特別設定的新菜單，呈現「外國人角度看見台灣的茶、台灣空間的品味，希望將主廚的新發現注入，而觸及到在地客人的心」。