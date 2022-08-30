高雄米其林「承Sho」摘星　主廚懂台灣小吃：曝愛店是它

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主廚藤本詳一透露得到米其林邀請時，第一個打電話通知的是「傳Den」的長谷川料理長，因為自己第一次當主廚就是被「傳Den」長谷川料理長派至高雄的「承Sho」。坦言自己本身非餐飲出身，原本從事汽車技術人員4年，其實在工作過程中是開心也覺得有意義的，突然某天思考「未來50歲後是否還要持續這樣的工作？」於是在25歲毅然決然轉換跑道，接觸餐飲成為廚師。
現今37歲的主廚藤本詳一，花了12年獲得米其林肯定，他低調表示，當初轉換跑道的舉動讓自己的家人為此而擔心，相信也帶來很多困擾，能有這個成績感到相當開心。
主廚藤本詳一自認當廚師的根基，是紮根於日本京都的米其林三星懷石料理「菊乃井」，在那學到「無論是刀的技巧或是廚師養分、料理技術、與服務客人的互動，學習所有本質」。到東京的「傳Den」之後，由於長谷川料理長是崇尚自由發揮的料理風格，自此由原本拘謹、嚴謹，轉換成自由無拘，而成就今日的自己。
來到台灣的主廚藤本詳一愛上台灣小吃，甚至手機內的Google Map裡標註非常多小吃店家，趁放假到各地品嚐，他忍不住說「行程可是排得非常滿，都會記錄在IG裡，雖然不會講中文，但會用手機秀出想吃的小吃照片來點餐」。被問到是否有喜愛的小吃口袋名單未上榜今年的「必比登推介」，藤本詳一直說，現在最喜歡的美食不是街頭小吃，「當然那家店內的酒很好喝」，但現在最推薦的是，發現在高雄老宅調酒酒吧「無聲的所在」，裡頭一款有辣的麵食非常好吃。
藤本詳一也提到，其實自己沒有特別單純從哪一道台灣小吃來發想店內料理，而是取自很多部分靈感來共創現在當季的菜色，以釜飯為例，「其實在京都僅會單純以筍子去製作釜飯」，但「承Sho」加入了薩索雞、綠竹筍、筍乾等食材來調配，主廚透露「薩索雞是自己去了朋友的燒鳥店，覺得風味很好，所以將之帶入釜飯」；又因日本人吃飯時都會搭配一些配菜，也以其為概念，將筍乾、雞油等食材放入釜飯帶出風味。他認為團隊中有不同於各國料理專長的夥伴，因此融合各種風格下碰撞出現在的「承Sho」。
藤本詳一透露，他每次出完餐後一定會與在座客人交流，坦言「光做菜的話和客人不會有互動」，所以會到消費者身邊打招呼、連結與客人之間的情感。並表示如果今天一家店的料理好吃，可是服務不好的話，大家也都不會再去，身為主廚的他，希望客人有好的感受，「讓客人願意前來用餐、也為我加油」。