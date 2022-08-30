法人：美國經濟尚無衰退疑慮　通膨與升息迎來轉折契機

我是廣告 請繼續往下閱讀
通膨方面，隨大宗商品價格轉折向下，尤其能源為首的原油以及農產品為首的小麥皆已回落至烏俄戰事前的低點，可見通膨源頭已經展開趨勢性的反轉。7月美國通膨年增率8.5%已相較於6月峰值9.1%出現轉折向下，PPI年增率也同步低於市場預期，未來僅將持續觀察住房與薪資等僵固性需求項目的動向，因此預期通膨高點可能在第三季觸頂轉折，也將迫使聯準會將政策焦點由關注通膨轉為扶植經濟成長。
歷史經驗顯示，美股常在升息初期走勢震盪，但升息中期後則因利空已反應加上具投資評價的吸引力而轉為多頭格局。若9月份升息步調趨緩，市場資金與信心回籠將有助於提振股市表現。隨11月美國期中選舉接近，民主黨近期取得多項立法勝利，包括擴大北約組織、確保退伍軍醫療福利、半導體產業投資，以及降低通膨法案。民主黨冀望透過一連串的立法以拉抬選情，相信選前的政策牛肉有機會能提振股市重返多頭格局。
國泰投顧指出，全球投資環境面臨「通膨」與「升息」兩大投資難題，股市出現高度波動性，經濟展望與企業獲利前景也面臨高度不確定性，這時「優質」企業成為當前的投資首選。所謂「優質」企業通常是跨國型的領導品牌，具有高度資本回報與恆常性營收，也因此可運用的自由現金流量充沛，更能夠抵禦目前景氣趨緩的大環境。
這些企業具有相對競爭優勢，打造多元品牌順應潮流，優勢在於：（1）消費者所使用的產品無論景氣好壞與所得多寡皆不易削減支出、具有需求所得彈性低的特點；（2）消費者忠誠且品牌信任度高，不易受景氣循環影響，用戶的轉換成本高昂有僵固性永續需求，也因此（3）企業對產品更具有定價優勢，具有順利轉嫁通膨給消費者維持穩定獲利的特質。
舉例來說，全球知名品牌企業如碧蓮母公司利潔時（Reckitt Benckiser）、飲料大廠可口可樂、科技巨擘微軟不約而同在今年第一季調漲產品或服務售價，甚或採取減量不加價（Shrinkflation）的變相漲價行銷策略，讓消費者對漲價無感以維持穩定獲利。由此可見，能抵禦市場波動，並掌握更高獲利能見度的優質品牌型企業，可望在景氣趨緩環境下表現更為出色。