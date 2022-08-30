50 Years Of BMW M Power！M8 / 8 Series / iX M60發表暨BMW M 50週年特展

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了讓更多喜愛BMW M 品牌的車迷也可以近距離感受令人心跳加速的M性能車款，一齊歡慶BMW M 50週年，BMW總代理 汎德公司將於9/2-4假臺北文創大樓一樓文化廣場舉辦「BMW M TOWN CAFÉ外展」活動。BMW M Town，是一個會讓M車迷吶喊「Too Much Is Just Right」的城鎮，在M TOWN，叫醒你的不是鬧鐘而是引擎聲；在M TOWN，提款機的高度只適合駕馭M跑車的車主使用；在M TOWN，想要享用一杯咖啡必須燒胎、甩尾的從M TOWN CAFÉ服務生手中接過。「BMW M TOWN CAFÉ外展」除了為M TOWN子民們重現M TOWN CAFÉ的場景，現場展示的全新M8 Coupe、M4 Competition以及M240i，更將挑逗每一顆蠢蠢欲動的心。
BMW M8 Gran Coupe/M8 Coupe細膩工藝成就頂級品味
BMW總代理汎德針對全新BMW M8導入M8 Coupe與M8 Gran Coupe兩款車型，一直以來堅持以頂尖工藝品味與創新科技打造車輛的BMW以優雅流暢的跑車線條勾勒出BMW M8令人震懾的磅礡氣勢，無論是俐落的雙門Coupe設計或大器非凡的四門Gran Coupe車款，行經之處無不讓人目不轉睛。鑲有M8銘牌的雙肋直柵型水箱護罩設計與寬闊、霸氣的前進氣壩，搭配全新燻黑造型智慧雷射頭燈(含Glare-free光型變化功能) ，讓BMW M8一出場就奪取眾人眼光。
M8 Coupe與M8 Gran Coupe皆標準配備氣勢凌人的Racing Package，M運動化排氣系統擁有雙邊雙出的黑色排氣尾管，隨著轉速直上的排氣聲浪更加渾厚澎湃；專屬的碳纖維外觀套件以碳纖維材質打造車輛前下擾流、車側導流氣孔外框、雙肋型車外後視鏡蓋、後保下擾流板以及M擾流尾翼，運動化十足且臻至完美的細節，建構出M8不凡的王者霸氣。追求極致競技化的車主可以選配較標準M跑車座椅減輕9.6公斤的M專屬碳纖維賽車桶型座椅及20吋M星輻式813M型輪圈，滿足熱愛享受賽道競速的需求，增添極具張力的熱血跑格。同時為與車主一齊歡慶BMW M品牌50 週年，在引擎蓋、車尾以及輪圈上皆可看見限量的BMW M 50週年紀念廠徽，經典傳承M品牌50年來一直致力追求的賽道跑格初衷。
賽車規格客製底盤科技 各種操駕情境皆游刃有餘
承襲M8 GTE賽道基因的全新BMW M8 Coupe與M8 Gran Coupe搭載最具爆發力的4.4升V型雙渦輪雙渦流8汽缸增壓汽油引擎，最大馬力達600匹德制馬力與750牛頓米的強勁扭力輸出，經過BMW M GmbH專屬調校後更擁有從0到100 km/h加速僅需3.3秒的超凡實力，油門表現順暢且線性；搭配輕量化且強度更勝鋼材的CFRP碳纖維複合材質與鋁、鎂合金打造的車體結構，讓這台頂級性能猛獸具備令人振奮的極致操控與動態駕馭表現。
M Steptronic運動化八速手自排變速箱採用Drivelogic換檔邏輯，提供Efficient高效動力, Sporty運動化及Ultra-Dynamic競技模式三種選擇，緊密順暢的換檔反應大幅提升低速行駛時的舒適性同時提昇油耗效率。BMW M GmbH更利用豐富的賽車專業知識，為M8 Coupe, M8 Gran Coupe量身打造專屬底盤，確保車主無論是在激烈操駕或日常使用，車輛的動力、敏捷性和操控精確度皆能完美結合展現。
M Power專屬的競技內裝 睥睨群雄不容妥協
M8 Coupe與M8 Gran Coupe全面升級12.3吋中控觸控螢幕，搭配12.3吋虛擬數位儀錶構成的全數位虛擬座艙，經典的BMW駕駛者導向設計，帶給駕駛者更強烈而便利的視覺體驗。M專屬車況抬頭顯示器除了顯示時速與車況外，帶動駕駛熱血的轉速也能同時一目了然。M多功能真皮方向盤搭配專屬縫線除了擁有讓駕駛更精準換檔與提速的換檔撥片外，兩側的紅色M Drive（M1/M2）模組化快捷記憶鍵更提供兩組個人化駕駛動態設定，車主可以依照使用需求儲存最佳的個人操控狀態。
全新BMW M8兩款車型皆標準配備Bowers & Wilkins鑽石級高傳真音響系統，頂級出色的16支揚聲器與最高達1,400瓦的輸出，使用輕量卻堅固無比的鑽石作為最完美的高音振膜材質，傳遞出清透、栩栩如生的超凡音質；外觀採用Fibonacci音波紋造型孔洞的超薄不銹鋼網罩，不僅讓聲音優化、自由傳遞，微微透出的絢麗燈光，更為車室帶出奢華優雅的現代美學，讓駕駛與乘客即使行進間也能浸淫在如同國家劇院般的頂級饗宴。
全新外觀車色與BMW Individual客製化選擇 遙遙領先豪華轎跑級距
BMW M GmbH為滿足車主擁有特立專屬的個性化外觀與內裝，研發設計了100多種出眾奪目的特殊車漆，此次全新BMW M8 Coupe與M8 Gran Coupe 更提供了8種全新車色選擇，包括首次使用於M3與M4 Competition的Isle of Man Green metallic、全新Brooklyn Grey Metallic以及其他多款霧面消光與Individual車色等。
適逢BMW M 50週年，BMW 總代理 汎德公司因此推出BMW M8 Coupe M 50 Jahre Individual Edition與BMW M8 Gran Coupe M 50 Jahre Individual Edition，車主可於BMW原廠官方網站訂製最符合個人風格的Individual車色，建議售價分別為950萬與960萬。
全新BMW iX M60性能之最 震撼亮相
未來純電藍圖，BMW用全新iX豪華純電旗艦休旅寫下全新篇章，將超越當代的創新設計、驚豔四座的豪華座艙及科技氛圍，以顛覆傳統的跨世代姿態，受到廣大消費者的熱烈迴響。2022年，集結BMW品牌旗下最強元素，完美融合「i」頂尖純電動能科技、「X」家族豪華旗艦休旅跑格與「M」熱血性能血統的全新BMW iX M60，不僅展現了M家族專屬外觀設計，以電馭巔峰樣貌震撼亮相，高達619匹的最大馬力與絕無僅有的1,100牛頓米峰值扭力，更為iX M60創造出3.8秒的震撼零百公里加速成績，當屬BMW M GmbH創立50周年以來的重大里程。BMW總代理汎德於今(30)日正式發表全新BMW iX M60，建議售價為新台幣620萬元起，展現BMW在電能領域的深厚底蘊，締造性能與節能並存的BMW M GmbH純電之作，帶給喜愛熱血操駕的BMW車迷們更多馳騁渴望，以BMW iX豪華純電旗艦休旅陣容，帶領眾人狂飆電能之巔。
M血統入注 BMW首款純電性能休旅
以強悍M血統加持的全新BMW iX M60，大器俐落的車身線條結合直立封閉式雙腎型水箱護罩、纖細鋒利的智慧雷射頭燈、無窗框設計、隱藏式車門把手、專屬銅色外觀套件與融入尾門線條的纖細尾燈設計，堆砌出無與倫比的前衛風格，更將領先業界的Shy Tech隱形科技與美學工藝完美揉合，採用具備特殊自體修復塗層的封閉式雙腎型水箱護罩，內含攝影鏡頭與雷達等高科技傳感系統，而充滿性能風範的專屬獨特車身細節，如前葉子板專屬銅色鑲邊M徽飾、車尾專屬銅色鑲邊車型銘牌、藍色M煞車套件以及22吋M銅色飾條空氣力學輪圈，大幅強化iX的科技前衛風格，以透過畫龍點睛的手法展現iX M60源自於BMW M GmbH的剽悍身影。
完美融合BMW M GmbH血統的BMW i的創新電能科技，iX M60導入全新第五代eDrive電能科技，將電動馬達、動力控制模組與變速系統進行整合，於前軸與後軸配置各一具全新無稀土電動馬達，分別可輸出258匹與489匹最大馬力，為全新BMW iX M60創造出高達619匹的最大綜效馬力輸出、驚人的1,100牛頓米峰值扭力，iX M60更是BMW旗下首款峰值扭力輸出超越1,000牛頓米的車型，搭配專屬電動車的Launch Control 彈射起步功能與M專屬純電動能音效，不僅能享受0到100km/h加速僅需3.8秒的極致狂飆電能，還能徜徉在由奧斯卡金像獎最佳原創配樂大師Hans Zimmer與BMW合作打造的專屬動能音效，將性能車的迷人風情與科技完美揉合，還原BMW M GmbH最純粹熱血的感官體驗。
源自於BMW M GmbH的堅持，全新BMW iX M60對於極致駕馭的追求不因邁進電能世代而有所變化，全面採用創新Carbon Cage碳纖維複合式材質車體結構，搭配輕量化鋁合金材質，而xDrive智慧型可變四輪傳動系統、M專屬設定氣壓懸吊系統與整合式主動轉向系統更全面導入於BMW iX M60，M專屬設定氣壓懸吊系統使iX M60兼顧在不同用車情境之下的穩定性與靈活性表現，並透過My Mode進行不同行車模式調整；整合式主動轉向系統則是讓iX M60的後輪能夠根據前輪轉向角度自行變化，當車速低於60km/h時，後輪會轉向與前輪相反的方向以提高車輛轉向靈活性，車速高於60km/h時則會讓後輪與前輪轉向相同，大幅提升車輛行駛穩定性，彰顯BMW M GmbH一貫的熱情駕馭靈魂。
以前衛領航智慧 擘劃純電未來
奠基於極致性能與純正M血統，科技、豪華與性能三大元素更於全新BMW iX M60譜出一曲合鳴協奏，從入座就映入眼簾的全新一體式懸浮曲面螢幕(12.3吋虛擬數位儀錶搭配14.9吋中控觸控螢幕)與六角造型多功能方向盤，搭配全新BMW iDrive 8.0使用者介面，全新的圖像式介面具備更為直觀的操作介面並可提供使用者專屬個性化設定，在12.3吋虛擬數位儀錶更設計了專屬M徽飾呈現；在座艙內舉手觸及的是以橄欖葉鞣製的天然真皮內裝以及全新一體式造型真皮座椅，透過專屬頂級水晶內裝套件、FSC認證天然木紋飾板、豪華型四區恆溫空調、電控調光全景式玻璃車頂、車門自動緊閉系統與擁有多達30具揚聲器的全新Bowers & Wilkins沉浸式4D頂級音響系統，為iX M60頂尖科技鉅作鋪陳豪華滿溢的座艙氛圍。
從心出發，iX M60讓科技更能深入消費者的每一處日常細節，更有深度與溫度。除了BMW引以為傲的BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技、無線智慧型手機整合系統、RSU遠端軟體升級與顯示面積更大且資訊更豐富的車況抬頭顯示器，智慧語音助理2.0導入全新懸浮光球動畫設計，在做動時展現更多情感與反應上的互動，還能以更自然的語言邏輯來進行溝通；全新AR擴增實境導航功能可於14.9吋中控觸控螢幕顯示前方實際路況畫面，並透過圖像標示接下來即將轉往的方向，大幅提升便利性與行車安全性；車壇唯一的BMW手機數位鑰匙2.0，讓車主只須將手機放在身上而無須感應車門把手，走進車輛1.5公尺範圍內時iX M60便會直接解鎖並亮起迎賓光毯，上車後就能直接啟動車輛，帶給消費者貼近人性且更有溫度的從容率性用車生活。
全新BMW iX M60不僅擁有狂放的性能表現，續航里程表現更是極其耀眼，搭載總容量達到111.5kWh的鋰電池模組，輔以優異的能源管理系統與全新的主動式動能回充系統，能主動預判前方路況與駕駛行為，於最適時機進行動能回收，為iX M60創造出高達561km的最高續航里程表現*，同時透過BMW i高速充電站，最快僅需10分鐘就能補充150km的行駛里程，電池容量從10%充至80%最快僅需35分鐘，完美詮釋性能與節能的頂尖標竿。
*WLTP測試規範下所測得之數據
全新BMW iX M60疾電風馳: https://mybmw.tw/BMWiXM60
全新發表車型價格表：
| 車型
| 建議售價
| BMW 840i Gran Coupe M Sport
| 529萬
| BMW M850i xDrive Gran Coupe
| 729萬
| BMW M8 Coupe
| 927萬
| BMW M8 Gran Coupe
| 937萬
| BMW M8 Coupe M 50 Jahre Individual Edition
| 950萬
| BMW M8 Gran Coupe M 50 Jahre Individual Edition
| 960萬
| BMW iX M60
| 620萬