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魏哲家分享半導體界3改變　台積2奈米量產時仍是最好技術

▲台積電技術論壇登場，總裁魏哲家表示3奈米現在要進入生產，2奈米也預估在2025年量產，強調仍會是最好的技術。（圖／記者許家禎，NOWnews資料照片）
▲台積電技術論壇登場，總裁魏哲家表示3奈米現在要進入生產，2奈米也預估在2025年量產，強調仍會是最好的技術。（圖／記者許家禎，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-08-30 18:34:24

晶圓代工龍頭台積電今（30）日召開技術論壇，總裁魏哲家分享半導體產業的三個改變，包括單靠電晶體微縮已無法滿足產品對效能提升的要求，再來是先進與成熟製程晶片需求持續提升，最後為供應鏈走向在地化，成本會上升但也顯出管理的重要性。至於先進製程技術部分，魏哲家表示3奈米現在要進入生產，2奈米也預估在2025年量產，強調仍會是最好的技術。

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台積電2022台灣技術論壇今日在新竹國賓大飯店登場，這是台積電台灣技術論壇連續2年以線上方式舉行後，恢復舉辦實體論壇。總裁魏哲家以「New World,New Opportunities（新世界、新機會）」為題進行演講，他提到元宇宙技術若成功，在台上或線上演講，觀眾坐在台下或線上聽應該都沒有差別，新技術會讓人類生活得更好更安全。

魏哲家也分享半導體產業的三個改變，首先是單靠電晶體微縮已無法滿足產品對效能提升的要求，還需要3D IC技術來協助將效能向上推升。第二是先進與成熟製程晶片需求持續提升，像是福特汽車高層曾說，車用半導體晶片每年都增加15%。第三，過去供應鏈是全球化，但現在走向在地化，這時成本會增加，因此供應鏈管理變成是重要關鍵，必須持續與客戶緊密合作、共同降低風險。

針對先進製程進度，魏哲家表示3奈米現在要進入生產，有許多客戶尋求合作，他也說考慮許久，3奈米還是沿用鰭式場效電晶體（FinFET）架構，強調製程技術推出不是好看，要實用，必須協助客戶讓產品持續推進。至於2奈米，魏哲家指出將於2025年量產，並強調還會是最好的技術，保證一定是密度最小、效能最好。魏哲家也再度重申台積電絕不會與客戶競爭，會永遠跟客戶站在一起。


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