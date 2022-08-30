Fed釋鷹挫台股！金管會：基本面仍好、必要時採穩定措施
美國聯準會（Fed）主席釋「鷹」，引發全球股市動盪，台股也失守萬五大關，累計今（2022）年至8月29日以來已跌18.07%，對此，金管會今（30）日信心喊話 ，韓股、深圳及美股那斯達克股市跌幅更深，台股相對表現仍佳，日平均成交值還有2623億元，也比亞洲主要市場及台股過往年度來得好，台股基本面尚稱穩健，短期波動難免，長線而言會回歸基本面，金管會也會持續關注全球總體經濟及台股表現，必要時採取相關穩定措施。
金管會證期局統計，今（2022）年至8月29日止，台股跌了18.07%，韓股跌18.50%，深圳股市跌19.11%，美股那斯達克指數跌23.19%，香港股市跌14.42%，美股道瓊工業指數下跌11.67%，上海股市跌10.96%，日股下跌3.17%，新加坡股市則上漲3.16%，台股相對韓國、深圳及那斯達克指數表現仍比較好。
若就日平均成交值來看，今年初至8月29日台股集中市場平均日成交量2623億元，雖然年減39.52%，但證期局表示，跟亞洲主要市場比起，還是相對來得好，而且跟過往年度比也較高，過往年度平均日成交值在800億至2000億元之間，8月29日整戶擔保維持率166.63%，外資借券賣出成交值57.87億元，占市場成交量只有2.7%左右比例也不高。
就基本面來看，證期局也強調，台股基本面良好，統計上市櫃公司今年7月營收3.45兆元，年增6.73%，今年1至7月營收24.06兆元，年增10.41%，今年7月底台股本益比10.92倍，現金殖利率也有4.71%，加計股票股利的殖利率4.89%，顯示台股基本面尚稱穩健。此外，統計今年初至8月29日上市櫃公司執行庫藏股88件，34件仍在執行中，最大可買回金額155億餘元。
證期局強調，近期聯準會所稱將持續升息，導致全球股市波動增加，但長期而言仍會回歸基本面，金管會也將持續關注全球總體經濟及台股表現，必要時會採取相穩定措施。