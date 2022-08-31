今日最聚焦／基本工資9月1日審議　學者建議調漲4.5%~5%

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賴偉文表示，基本工資調漲的目的是要照顧弱勢的勞工生活，以目前台灣基本工資月薪25,250元、時薪168元來看，比鄰近的日本、韓國都要低，且根據主計總處最新預測，今年全年經濟成長率為3.76%，消費者物價指數（CPI）年增率為2.92%，都有增加，若不調漲基本工資，就是在剝削弱勢勞工。
至於調整的幅度。賴偉文說明，歷年基本工資審議委員會討論基本工資調幅，主要依據2個指標，以CPI年增率加上1/2的經濟成長率，也就是足額反映通貨膨脹率，以維持勞工購買率，經濟成長的果實則讓企業跟勞工共享。
按照今年的CPI 2.92%、經濟成長率3.76%來計算，今年的基本工資調漲幅度約在4.8%，
但賴偉文認為，基本工資在今年決議調漲後，實際上是明年1月1日才開始執行，因此還需要考量未來經濟發展狀況，很多國內外的智庫都下修了明年的經濟成長率，代表在訂定調漲幅度時，還需考慮會不會造成明年資方太大的負擔，因此他認為，今年的基本工資調漲幅度應該會介於4.5%到5%之間。
全國工業總會日前發布調查顯示，高達76%的業者，僅能接受明年基本工資調漲3%以內；全國產業總工會則建議明年基本工資月薪調高至28,000元、調幅11%。
賴偉文說，每年的基本工資審議委員會，勞資雙方都不同調，喊出的數字落差非常大，以目前台灣高通膨的狀況來看，若提升到11%，對廠商的短期成本負擔大，可能會把這些勞動成本的增加轉嫁到物價上，造成另一波的物價上漲，或也可能裁員，首當其衝的就會是弱勢勞工，讓原本要照顧弱勢勞工的美意，反而造成失業問題，像韓國就有基本工資漲幅高、青年失業率也高的狀況。
至於資方所提調漲3%以內，他說，以今年的CPI 2.92%來看，若基本工資只調漲3%，代表願意維持勞工的購買力，但經濟成長的果實只願分享0.08%，資方恐怕很難說服勞方這個調幅是公平的。
中國文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻表示，基本工資要照顧低薪勞工生活，審議須考量經濟面跟勞工生活面，去年CPI算低，但在今年上半年，受俄烏戰爭影響，全世界都上漲，台灣的CPI與去年上半年相比，明顯增加1.2至1.5個百分點，直到7月才趨緩，這對基層勞工造成很大的負擔，當然要調高基本工資。
從經濟面來看，去年經濟成長率GDP很高，台灣是全世界第2高，但今年情勢與去年相反，去年新冠肺炎疫情對內需服務業產生很大衝擊，而製造業、科技業等外銷暢旺，但今年疫情趨緩，內需服務業等狀況，比去年同期好很多，反而製造業跟科技業等在7月下旬開始變差，而主計總處、央行，今年也不只一次下修GDP，預估今年全年經濟成長率3.76%跟去年整年經濟成長率6.45%相比，少蠻多的。
李健鴻指出，綜合來看，物價上漲對勞工生活衝擊大，應該調漲基本工資，但下半年經濟情勢轉差，國際經濟智庫也指出明年全世界經濟不理想，因此漲幅不宜過高，可參酌去年調高5.21%，今年整體狀況沒有比去年好的話，調幅不宜高過去年，因此建議調漲4.5%~5%較適切。
李健鴻提到，台灣沒有「最低工資法」，基本工資的審議和訂定沒有法源依據，才造成每年審議都像勞資雙方在菜市場喊價，建議訂定參考指標，讓審議委員有所依據。
賴偉文也說，現行基本工資審議委員會只有建議權，審議結果要再經行政院核定，行政院是可以否定、退回的，且審議委員的產生方式也不清楚，立法可以讓委員更具代表性、產生方式更明確，另外也能確保審議委員會不受政治力影響、能成為獨立單位，協商出大家都能接受的數字。