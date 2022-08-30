王瞳消瘦復工！送別艾成13天「生命中新章節開始」

王瞳24日送別亡夫艾成，昨（29）日消瘦復工，進民視拍攝偶像劇《決勝的揮拍》主視覺照，王瞳和同劇演員謝佳見、程予希、吳東諺、沈建宏組成「五虎將」，她透露這個封號由來，是因為5人在虎年的夏天遇見，大家合作起來都一見如故，默契十足。對她來說《決勝的揮拍》的殺青不是一個結束，而是生命中另一個章節的開始，很謝謝這段時間劇組的協調，還有大家的鼓勵，相當期待戲劇播出的時刻，會和家人一起收看，艾成也有份客串演出。
從訓練到拍攝，歷經2個半月的時間，主演謝佳見說五虎將的好感情，是不會有殺青的一天，很開心有4個超強夥伴一起奮鬥，殺青後也想要開始好好練羽球；吳東諺表示自己找謝佳見一起組成雙打，加入明星羽球隊，殺青之後可以繼續的揮拍，說完被取笑竟然拋棄隊友沈建宏，吳東諺爆料說早約過沈建宏打球，但他每一次都直接回絕，還說要在飯店等他們就好，沈建宏馬上喊冤，說自己找好隊友了，要組男女3人混雙，和程予希跟王瞳一起，組合成喜感的路線。
謝佳見透露殺青後除了會繼續羽毛球的運動，另外就是飛回馬來西亞看家人，他表示已經訂好機票了，要回家好好告訴家鄉的人《決勝的揮拍》播出時間，要他們一起宣傳，把這一部跨界合作的運動偶像劇分享出去。《決勝的揮拍》預計在11月5日起，每周六晚間10點於民視無線台播出。