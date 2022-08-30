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熱舞Blackpink！真人娜美白皙長腿辣翻　粉絲：中毒了

▲梓梓參加S2O潑水音樂祭，大秀性感好身材。（圖／梓梓IG）
▲梓梓參加S2O潑水音樂祭，大秀性感好身材。（圖／梓梓IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-30 19:24:282022-08-30 19:25:55

韓國女團Blackpink以新歌〈Pink Venom〉（粉紅毒液）再次風靡樂壇，風暴甚至席捲美國MTV VMA音樂大獎，台灣粉絲們共襄盛舉，紛紛模仿跳起偶像的舞蹈，有「真人版娜美」之稱的啦啦隊長梓梓（董梓甯），跳起Blackpink的舞蹈絲毫不輸本尊，粉絲看了都直呼「中毒了」！

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▲梓梓擁有豐滿上圍和螞蟻腰，被封為真人版娜美。（圖／梓梓IG）
▲梓梓擁有豐滿上圍和螞蟻腰，被封為真人版娜美。（圖／梓梓IG）
舞技精湛的梓梓，擁有超強實力，只要看MV就能拆解舞蹈動作，身為Blackpink的粉絲，當然要第一時間學會〈Pink Venom〉，她和好友火速在IG跳了些許片段，讓粉絲為之瘋狂，連前輩何妤玟看完都想跟著學，尤其是她擁有一頭飄逸長髮、曼妙身材和白皙長腿，儘管沒有眾多舞群，活力依舊感染觀眾。

▲梓梓光看MV就能拆解舞蹈動作。（圖／梓梓IG）
▲梓梓光看MV就能拆解舞蹈動作。（圖／梓梓IG）
▲梓梓的曼妙身材和腹肌，完全不輸Blackpink。（圖／梓梓IG）
▲梓梓的曼妙身材和腹肌，完全不輸Blackpink。（圖／梓梓IG）
在網友不斷敲碗之下，梓梓再度推出個人版本，她俐落束起高馬尾，穿上黑色中空勁裝、腳下踩著高跟鞋，一雙纖細筆直的長腿辣到不行，在巷子裡熱舞加長版的〈Pink Venom〉，並發文「好久沒有穿這麽壞姐姐感跳舞，你中梓梓毒液了嗎？中毒，沒有解藥」，許願成功的粉絲紛紛留言「早就中毒了！哈哈，還不想解，希望越多毒越好」、「還故意挑巷子當壞姐姐，快點來欺負我！」、「已中毒！解藥就是要多看幾遍才能解！」

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