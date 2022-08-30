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中共20大日期敲定！預計10月16日北京登場、習近平主持

▲決定未來中共政局人事變化的中共二十大日期今（30）出爐，將於10月16日在北京召開、由中共總書記習近平主持。（圖／美聯社）
▲決定未來中共政局人事變化的中共二十大日期今（30）出爐，將於10月16日在北京召開、由中共總書記習近平主持。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-30 19:57:30

決定未來中共政局人事變化的中共二十大時間終於出爐，根據中共中央政治局會議結果，中國共產黨第二十次全國代表大會（20大）將於2022年10月16日於北京召開，負責主持會議的是中國國家主席、中共中央總書記習近平。外界多半預測，習近平將在這屆二十大上，取得史無前例的第三屆任期。

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中共中央政治局今（30）日召開會議，決定第19屆中央委員會第7次全體會議於10月9日在北京召開，屆時將開始籌畫第20次全國代表大會籌備工作，會議中也建議黨中央於10月16日在北京召開20大；這個時間點如外界預測，於今年10月登場，且在中國自10月1日起一連7日的「國慶黃金周」過後舉辦。

▲中國國務院總理李克強（右）表示將於明年3月卸任，外界預料中國國家主席習近平（左）將會於今年20大取得第三屆任期。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國務院總理李克強（右）表示將於明年3月卸任，外界預料中國國家主席習近平（左）將會於今年20大取得第三屆任期。（圖／美聯社／達志影像）
今會議中強調，中國共產黨第二十次全國代表大會，不僅將選舉產生新一屆中共中央委員會和中央紀律檢查委員會，也是全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新徵程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會。

中國官媒稱，二十大將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真總結過去5年工作，全面總結新時代以來以習近平為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民堅持和發展中國特色社會主義取得的重大成就和寶貴經驗。

同時，大會將深入分析國際國內形勢，全面把握新時代新征程中共黨和國家事業發展新要求、人民群眾新期待，制定行動綱領和大政方針，動員中共全黨全國各族人民堅定歷史自信、增強歷史主動，守正創新、勇毅前行，繼續統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局，繼續紮實推進全體人民共同富裕，繼續有力推進中共黨的建設新的偉大工程，繼續積極推動構建人類命運共同體，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

至於外界最關注的中共核心人事變化，若無意外習近平將秉持著「遏止新冠疫情」這個普遍被視為其政治遺產核心的政績，順利取得史無前例的第三屆任期。按照慣例，20大會在16日早上9點於北京人民大會堂舉行，至於習近平破例連任會更加集權剷除異己或是可能放下部分權力避免問責則有待國際社會觀察。
 

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