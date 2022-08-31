詹仁雄揭《原子少年》成功內幕 4特質決定藝人紅不紅
最紅選秀節目《原子少年》製作人詹仁雄，到TDI台灣夢幻學院開講，「AcQUA源少年」黃莑茗問到，節目組如何設定參賽選手的定位、讓觀眾喜愛？詹仁雄回答，這很難給一個制式的答案，但可以告訴大家，要當藝人需要記住4個重點：準備、機會、善良、自律，保持謙和並擁有對行業的尊重，才是藝人能紅得長久的必然條件。
詹仁雄表示演藝圈是一個不公平、無法勉強的地方，想當明星就要做好心理準備，直接為學員揭開未來可能會面對的現實面。此外，詹仁雄分享《原子少年》的成功其實要歸功於許多「機緣」，是吸收了前期《聲林之王》、《菱格世代DD52》的經驗，加上疫情的影響，讓許多少年都留在台灣，成就《原子少年》的鋒芒。
詹仁雄也透露《原子少年》的構想，來自於看到許多潛力的年輕同學，實力上還無法立即參加像是《聲林之王》的歌唱比賽，但可以經過培訓來發光發熱，因此《原子少年》便誕生了，他開玩笑說：「如果直接把黃莑茗丟到《聲林之王》比賽，那就是讓可愛動物誤入狼窟啊！」引起台下同學一片笑聲。
講座現場不乏許多「星」同學參與，《原子少年》的藍弟、劉新民、鄭傑、朋憲、「AcQUA源少年」的黃莑茗、林毓家、盧佾暘，以及《為你唱情歌》的周子逸和混血新人陳萱、《DD52》的尤心妤、林雅萱等人出席聽課，詹仁雄表示上課就可以當作來「結緣」，廣結善緣在演藝圈總不會出錯，「上課不是最重要的，重要的是你可以在這裡，因此找到正確的老師，幫你抓住適合你的正確方向。」