影／快來泰國玩吧！專訪泰觀局台北處長丁蓉采

2022年台北國際觀光展上，穿著泰國傳統服飾的丁蓉采（Mrs. Duangjai Kanteeranon）笑容可掬，親切地接待與會者。畢業於泰國名校朱拉隆功大學休閒觀光管理學碩士，丁蓉采在泰國觀光局擁有超過26年的工作經歷，特別是在國際與國內行銷領域，以創新、學習組織和腦力激盪擴大積極團隊。她受訪時，首先笑著說自己相當喜歡台灣的料理，像是滷肉飯、火鍋或珍珠奶茶，她都覺得非常好吃和美味。
由於受過專業訓練，丁蓉采對行銷泰國有源源不斷的創意，像是推出「驚豔泰國新篇章」旅遊計畫，另外她想到泰國的球場一直以來都是打高爾夫球的熱門選擇，強力推出結合養生休閒的高爾夫球旅遊行程。為了貼近旅客的心，泰國觀光局台北辦事處也在暑期辦了一場座談會，廣邀各大航空公司、旅行社和媒體，商討泰國觀光的未來展望。
而同仁對丁蓉采的評價是具有良好管理計畫，與網絡及聯盟溝通極佳。她曾於2013年至2017年擔任台北辦事處副處長，在2017年至2020年被調回泰國各地觀光局擔任處長，最終在2020年上任成為泰國觀光局駐台北辦事處的處長。
在近期，泰觀局推出「泰心動」專案，即日起至2022年9月30日，在活動期間內訂購運動旅遊行程，即可獲得特製精美旅行包一個，數量有限送完為止，希望能吸引更多台灣旅客前往泰國。