泰國觀光重啟　泰觀局處長談疫情前後變化

當泰觀局處長丁蓉采（Mrs. Duangjai Kanteeranon）受訪時，提到疫情前後泰國觀光業的變化非常大。
「在COVID-19疫情前，泰國政府迎來80萬台灣旅客前往泰國，因此能獲得超過300億泰銖的觀光收入，但這是疫情前的數字。受到疫情影響，觀光業的衰退重創經濟，因為我們國家有20%的GDP來自於觀光業。不過幸好現在的疫情狀況已經穩定，泰國已準備好歡迎世界各地的旅客再度前來。」丁蓉采指出，台北和泰國的航程往來其實非常方便。「從台北到泰國只需要3.5小時的飛航時間，熱門景點有曼谷和許多地方，像是華欣、芭達雅、普吉島和清邁。」
另外，丁蓉采也大力推廣「泰心動」旅遊行程。她說「泰心動」包含很多旅遊產品和服務，「我們有最棒的高爾夫球場，在我先前提到的泰國各地都有。我們有spa、泰式按摩、泰國美食。「泰心動」旅遊計畫是希望台灣人來泰國時，能強健身、心、靈。
另一個旅遊計畫則叫「泰國我來了」，專門為沒來過泰國的台灣旅客所設計。泰國觀光局今年推廣標語”驚艷泰國新篇章”以A to Z，26個旅遊主題來規劃推廣目標，包括運動，健康，放鬆，體驗，環保，戶外，冒險，美食，浪漫，親子，等等旅遊，讓泰國之旅更豐富及精彩。
泰國觀光局駐台北辦事處也期盼台灣政府能加快解除隔離、放寬邊境政策的速度，讓雙邊旅遊交流能盡快恢復疫情前的盛況。
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