雞排妹怒嗆「噁男」！直播點名男網友挨告 最終結果曝光
雞排妹鄭家純過去在直播中，曾點名網友「我是小生」為「噁男」，引起對方不滿，「我是小生」於去年10月間提告，案件歷經將近10個月審理，鄭家純今（30）日，在臉書上PO出「不起訴書」，並闡述當天開庭的狀況，鄭家純表示，檢察官有問她，為何這樣稱呼對方是「噁男」，接著她花了約7分鐘講述，過程中大概講了超過20次噁男，最後回頭見「我是小生」臉色僵硬，「頭上像有烏雲籠罩」。
30日晚間，鄭家純在臉書發文「生日前一天收到不起訴處分書」，並PO出部分節錄掃描圖檔，她表示，網友「我是小生」對她提告妨害名譽，並描述在幾個月前開庭時的場景，鄭家純表示「當時他坐在我的左邊，距離大約4-5張椅子，不是很遠，我被檢方詢問『為何說他是噁男？』之後，便開始說明自己是如何被惡意調侃，還好心給過他若是誤會要刪留言的提醒，以及補充『我是小生』曾在網路上，寫過對同志族群和單親媽媽的不友善文章，最後附上好幾則也和自己一樣，認為『我是小生』是『噁男』的網友留言證據。」
鄭家純又說到，印象中整個敘述過程約7分鐘，而這過程裡，她大概講了超過20次噁男，只不過當她回答完問題後，看向「我是小生」時，對方「氣色看起來不太好，頭上像有烏雲籠罩」。鄭家純坦言，本想在開完庭走過去提醒他，「這個案子如果沒告成，就會變法院認證真的好嗎？但又怕好心被誤會，所以就算了」。
事實上，《刑法》上第309條的公然侮辱罪，在網路上亦可成立，雞排妹直播影片觀看人數眾多，實屬公開環境，因此當時「我是小生」被點名時，憤而提出告訴。而案件經審理，根據該「不起訴處分書」所述，檢方認為，噁心、噁男噁女等語，為個人主觀判定意見，與審酌美醜、胖瘦之主觀感受相當，就此每個人標準絕非一致，故屬個人意見表達跟感受，並無污辱的惡意，且受言論自由保護，實非公然侮辱罪處罰範圍，最後判不起訴。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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