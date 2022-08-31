名家論壇》黎榮章／苗栗選情　藍天會不會變綠地？

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進一步比較4人的網路正負聲量和好感度，也可印證前段分析。4人當中，謝福弘、徐定楨的網路好感度較高，鍾東錦、宋國鼎好感度較低。謝、鍾、徐、宋4人的好感度分別為3.48、1.65、3.66、1.25。謝福弘跟徐定楨是國民黨、民進黨各自提名的參選人，兩人因有黨的招牌加持，戰法上較穩紮穩打，正聲量大於負聲量；鍾東錦因執意參選，吸收不少砲火，拉低好感度，宋國鼎是時代力量參選人，時代力量身為第三勢力小黨，本來就走踢爆弊案、批判社會不公路線，期望透過議題攻防來突破兩大黨獨霸局面，也因此讓他負聲量較難壓低。
另外根據TPOC台灣議題研究中心利用大數據做的選情得票率預測，8月底的預測數字，鍾東錦28.56%、謝福弘28.51%、徐定禎28.07%、宋國鼎14.77%。苗栗「四咖督」的局面看來其實是「三大一小」，謝福弘整合藍軍看似有成，支持度上升，追上原本只有鍾東錦和徐定楨的領先集團，剩宋國鼎單獨落後。而「三大」局面最終將會如何？還得視藍軍地方整合的情況而定，若成功整合，藍營基層將改為全力支持謝福弘，苗栗的「藍天」政治版圖不變；反之若整合失敗，鍾、謝兩人各自瓜分藍營選票，將有機會讓徐定禎坐收漁翁之利，國民黨70年執政的苗栗縣就此翻盤，藍天變綠地。
國民黨主席朱立倫布局年底九合一選戰，無論是桃園或苗栗，儘管地方有爭議，但他仍頂著壓力，貫徹自己原則，不被基層的部分意見綁架；事實上，傳統和地方利益掛勾的政治生態已逐漸被選民鄙棄，而政黨提出的候選人，不只應順應時代潮流、對選民負責，更是建立政黨形象的一環。國民黨力圖在2025重返執政，必須獲得全國多數支持者的認同，若黨中央毫無堅持，被「尾巴搖狗」，相信非選民所樂見；如今朱立倫站穩黨中央立場，盼能以理服眾，一時間雖有雜音，但相信對國民黨長遠未來而言，應是正確努力方向。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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