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名家論壇》黎榮章／苗栗選情　藍天會不會變綠地？

▲國民黨苗栗縣議長鍾東錦執意參選下屆苗栗縣長，爭議帶來聲量高峰。（圖／翻攝自鍾東錦臉書粉絲團）
▲國民黨苗栗縣議長鍾東錦執意參選下屆苗栗縣長，爭議帶來聲量高峰。（圖／翻攝自鍾東錦臉書粉絲團）

文/黎榮章

2022-08-31 08:00:00

國民黨28日全代會，22縣市的縣市長參選人全部到場，集體為年底九合一選戰造勢。然而，在團結的表面之下，部分縣市仍存在整合的暗湧，特別是藍營積極想奪回的桃園，和傳統藍營鐵票區的苗栗。桃園近期看似整合完畢，桃園議長邱奕勝多次與藍營參選人張善政同框，不過因排黑條款沒被黨中央提名的苗栗議長鍾東錦，看來已確定要脫黨參選，28日全代會上，挺鍾東錦的黨代表甚至集體缺席，向中央抗議，對槓氣氛濃厚。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察苗栗縣目前表態的4名可能參選人的網路聲量趨勢，在近一個月4人的總聲量方面，國民黨提名的謝福弘為3470則、鍾東錦3714則、民進黨提名的徐定楨2126則、時代力量宋國鼎1686則。而從聲量趨勢觀察，謝福弘的聲量走升較為平穩，謝福弘被提名之初，聲量是四人最低，但他出場後打正藍旗幟積極拜會國民黨地方基層，號召藍軍歸隊，並提出不少政策牛肉，如搭公車10公里內免費等，讓他聲勢提升，總聲量目前暫居第二。而鍾東錦本就是4人當中聲量最高者，觀察高聲量的原因，可發現堅持參選到底的他，近來大手筆在各鄉鎮成立競總，而月底卻遭宋國鼎爆料他的競總是違建，因此因爭議帶來聲量高峰。

▲苗栗縣長參選人：網路聲量趨勢圖（圖／Quickseek）
▲苗栗縣長參選人：網路聲量趨勢圖（圖／Quickseek）
進一步比較4人的網路正負聲量和好感度，也可印證前段分析。4人當中，謝福弘、徐定楨的網路好感度較高，鍾東錦、宋國鼎好感度較低。謝、鍾、徐、宋4人的好感度分別為3.48、1.65、3.66、1.25。謝福弘跟徐定楨是國民黨、民進黨各自提名的參選人，兩人因有黨的招牌加持，戰法上較穩紮穩打，正聲量大於負聲量；鍾東錦因執意參選，吸收不少砲火，拉低好感度，宋國鼎是時代力量參選人，時代力量身為第三勢力小黨，本來就走踢爆弊案、批判社會不公路線，期望透過議題攻防來突破兩大黨獨霸局面，也因此讓他負聲量較難壓低。

▲▲苗栗縣長參選人：網路正負面聲量與好感度比較。（圖／Quickseek）
▲苗栗縣長參選人：網路正負面聲量與好感度比較。（圖／Quickseek）
另外根據TPOC台灣議題研究中心利用大數據做的選情得票率預測，8月底的預測數字，鍾東錦28.56%、謝福弘28.51%、徐定禎28.07%、宋國鼎14.77%。苗栗「四咖督」的局面看來其實是「三大一小」，謝福弘整合藍軍看似有成，支持度上升，追上原本只有鍾東錦和徐定楨的領先集團，剩宋國鼎單獨落後。而「三大」局面最終將會如何？還得視藍軍地方整合的情況而定，若成功整合，藍營基層將改為全力支持謝福弘，苗栗的「藍天」政治版圖不變；反之若整合失敗，鍾、謝兩人各自瓜分藍營選票，將有機會讓徐定禎坐收漁翁之利，國民黨70年執政的苗栗縣就此翻盤，藍天變綠地。 

▲苗栗縣長參選人：大數據預測得票結果。（圖／Quickseek）
▲苗栗縣長參選人：大數據預測得票結果。（圖／Quickseek）
國民黨主席朱立倫布局年底九合一選戰，無論是桃園或苗栗，儘管地方有爭議，但他仍頂著壓力，貫徹自己原則，不被基層的部分意見綁架；事實上，傳統和地方利益掛勾的政治生態已逐漸被選民鄙棄，而政黨提出的候選人，不只應順應時代潮流、對選民負責，更是建立政黨形象的一環。國民黨力圖在2025重返執政，必須獲得全國多數支持者的認同，若黨中央毫無堅持，被「尾巴搖狗」，相信非選民所樂見；如今朱立倫站穩黨中央立場，盼能以理服眾，一時間雖有雜音，但相信對國民黨長遠未來而言，應是正確努力方向。
 

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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