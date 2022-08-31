9/14現身前先聽Ford Mustang V8怒吼

先前有報導Ford新世代Mustang將會在9月現身，但近日Ford在社群媒體預告Mustang將會在9/14現身，同時也先讓車迷聽V8引擎的聲浪。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×關於新世代Mustang之前在Ford公布工廠計畫時便藏著會提供六速手排訊息，而近期前外媒則報導可能會在9月底特律車展登場，然而就在近日Ford於社群媒體釋出一則影片，除了讓車迷先聽聽Mustang所搭載的5.0升「V8引擎聲浪」，影片也預告會在9/14登場現身。不過很可惜此次依舊沒能透露更多產品訊息，但據了解除影片中的5.0升V8引擎外，也會提供2.3升EcoBoost動力，至於是否會導入電能系統就待當天公布了。新Mustang預計會有六速手排及提供5.0升V8和2.3升Ecoboost動力。×新Mustang預計會有六速手排及提供5.0升V8和2.3升Ecoboost動力。 被自家人排擠，Nissan Rogue Sport恐將於年底停產 50 Years Of BMW M Power！M8 / 8 Series / iX M60發表暨BMW M 50週年特展 宏佳騰電車 Ai-1 Ultra Belt 正式發表！建議售價 119,980 元BMW M 50 週年特展！M8 / 8 系列 / iX M60 同場發表