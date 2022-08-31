「不乖教父」高捷跨界合作，宏佳騰全新Ai-1 Ultra Belt正式發表

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並發起「有種不乖」的全新電車駕值觀，邀請「不乖教父」高捷合作，前300名首購消費者除享最高8,000元折扣，再送高捷聯名擋泥板、專屬衝鋒衣；另外，只要至全台宏佳騰智慧電車通路試乘Ai-1 Ultra Belt，再加碼請你喝海尼根0.0零酒精，讓不乖全面試Fun！
宏佳騰智慧電車自2019年成立以來廣獲市場好評，全台車主即將突破3萬大關，作為目前市場上唯一具備白牌、綠牌與商務的完整車系的電車品牌，宏佳騰持續聆聽市場需求，針對不同騎乘情境開發多元車款。宏佳騰智慧電車鍾杰霖董事長表示：「宏佳騰智慧電車品牌成立三週年累積近3萬名車友，感謝車友、經銷夥伴的支持，宏佳騰專業團隊將會持續以接地氣的經營，傾聽車友回饋並持續優化使用者體驗，使品牌持續進步。宏佳騰始終以滿足消費者需求為研發產品的唯一目標，未來也將持續關注消費者需求變化，推出更多優質車款回饋市場支持。」
Ai-1作為宏佳騰智慧電車首款車系，以旗艦產品定位、性能調校與頂規配備，加上獨具個性的銳利外型，占全車系銷售87%成為品牌最暢銷車款，瞄準新世代二輪的操駕需求與個性化的騎乘態度，2022年Ai-1迎來再升級，推出全新Ai-1 Ultra Belt，以個性化精品外觀、獨家調校的皮帶傳動與避震設定，提供消費者全新駕值觀與個性化新選擇。
Ai-1 Ultra Belt為宏佳騰首款皮帶傳動機構電車，讓車主日常保養更簡易，採用Gates高張力碳纖維複合皮帶傳動，較同級車款優化寬度提升17.6%、減重皮帶輪減輕18%，較同級車款延長使用里程，耐用度提升31.5%，並搭配皮帶版專用強化全鑽切輕量化鋁合金後輪框，重量減輕10.6%，帶來靈活操駕感受，加入無段可調氮氣後避震，可有效吸收路面震動強化騎乘穩定性。Ai-1 Ultra Belt車架採高張力鋼管，提升車架剛性達18%，讓過彎操控更安穩。
另外搭載米其林City Grip Saver耐用車胎，防滑效果再升級； BOSCH 10.1 ABS煞車系統的防鎖死偵測與精密調校制動讓車身操控更靈敏。外觀採用造型端子鏡，更展現車款特逆獨型，並保有7.6kW水冷馬達，從靜止加速到時速50公里僅需3.9秒、Class D汽車等級大燈與低溫表皮材質坐墊等原車款頂規配備，打造機能、造型兼具的全新個性外型。
Ai-1 Ultra Belt搭載宏佳騰獨家研發CROXERA 6智慧儀表系統，擁有Ai ASSISTANT提醒換電並輔助導航至鄰近換電站，可直接引導至全台Gogoro Network智慧電池交換平台超過11,000個電池交換機櫃，一換就Go超方便！另外還有測速照相提醒等智慧功能，搭配指定款行車紀錄器，即可升級DAPS死角預防系統，打方向燈時儀表顯示後方車況，讓車主感受更安全的智慧騎乘體驗。
宏佳騰智慧電車自成立以來，打破電車產品形象，以獨具個性的外型設計與操駕體驗，廣獲市場好評，2022全新電車Ai-1 Ultra Belt再發起「有種不乖」的全新駕值觀，邀請「不乖教父」高捷大哥合作，消費者即日起於宏佳騰智慧電車官方FB粉絲專頁私訊指定訊息，完成互動即可獲得大哥認證加入「不乖學派」，至全台宏佳騰電車門市購買Ai-1 Ultra Belt，可憑證獲得「不乖學派」限量高捷聯名擋泥板，跟高捷大哥一起當馳騁街頭的少年吔，大膽表現不乖駕值觀！
Ai-1 Ultra Belt配有暗夜黑與星銅棕兩款質感新色，即日起至9/30止，前300名購買Ai-1 Ultra Belt消費者，宏佳騰加碼折扣5,000元，另再加贈價值近2,000元「不乖學派衝鋒衣」，如以現金購車再享有3,000元折扣，優惠總價值近萬元，搭配政府補助Ai-1 Ultra Belt最低84,180元起（原價119,980元，以台北/桃園汰購補助為例）直接騎回家！
歡慶新車上市，宏佳騰特別加碼延長三週年購車優惠，旗艦Ai-1車系享最高6,000元購車折扣，
另再享總價值最高4,000元購車好禮，把握最佳購車時機，即刻前往宏佳騰智慧門市。
- Ai-1 Ultra Belt購車優惠-擋泥不乖 萬元厚厲害：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/2022-belt-specialgift
- 三週年購車優惠延長-玩咖號召 萬元放送：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/2022-annualsale
叛逆試FUN! 宏佳騰智慧電車X海尼根首次跨界 攜手海尼根0.0零酒精 騎車也能不乖暢飲
為強化宏佳騰電車品牌2022年旗艦車款Ai-1 Ultra Belt的不乖駕值觀，再攜手海尼根0.0零酒精跨界合作，即日起消費者至全台38家智慧門市試乘Ai-1 Ultra Belt完成資料填寫，即可獲得海尼根0.0零酒精150ml乙罐。每間門市前20位完成Ai-1 Ultra Belt交車車主，再享加碼交車禮-海尼根0.0零酒精330ml六罐裝乙組，讓不乖前段班的車友享受最不乖的交車禮遇！
配合Ai-1 Ultra Belt不乖發表，首場新車賞車會9/3-9/4在新光三越台中中港店水舞廣場開跑，凡現場試乘Ai-1 Ultra Belt即可試飲海尼根0.0零酒精，現場感受宏佳騰X海尼根的不乖哲學！
海尼根試乘禮-叛逆試Fun 暢快喝海尼根0.0零酒精：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/heineken-testride
攜手FASS合作打造超個性外觀與高質感配件
突破框架、更顯不乖！隨著車友增加，為因應消費者的個性後裝需求，宏佳騰智慧電車攜手FASS推出”Certified by Aeonmotor”系列精品，藉由原廠認證讓消費著放心選購，首波推出四款配件，包含復古賽車坐墊、彈頭輕量化搖臂、輕量化魚雷矽膠握把與帥氣俐落的流線型膠囊後視鏡，皆可於宏佳騰智慧電車門市訂購安裝，從裡到外讓消費者從享受改裝升級專屬感，未來宏佳騰也將推出更多跨界合作精品讓車友擁有多樣選擇。
發表會現場更展出由FASS打造的PROTOGEAR 01概念車，設計理念源自SEAN對Ai-1車系的第一個印象-鋼彈，作品以突破框架的機具為主軸，透過強悍的風格展現態度，也是本次與宏佳騰合作要帶給車友的核心理念。
- FASS精品配件介紹：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/accessory-fass
- 門市資訊：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/location