中資是福還是禍？柬埔寨西港的「爛尾樓」啟示錄

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2019年西港一棟正在興建中的大樓突然倒塌，造成近50人死亡，這棟大樓表面上是柬埔寨人興建，實際上房屋產權是中國人所有，工程先是發包給柬埔寨人，再轉包給中國企業。事發調查，因為投資客快進快出的心態，導致建築嚴重偷工減料，最後釀成悲劇。這樣的案例，在西港只是冰山一角。
除了2019年的倒塌事故，同樣是在這一年，柬埔寨政府下令禁止線上博弈，等於是掐住了西港產業發展的重要命脈；隨後，2020年新冠肺炎疫情爆發，再度重創西港經濟；2022年俄烏戰爭所造成的全球通膨及能源危機，無疑是雪上加霜。一連串的經濟打擊下，西港從天堂跌落到地獄，從原本繁華似錦的港口城市，成了亳無生氣的鬼城，數十萬中國人撤離西港，導致爛尾樓到處都是。
麻煩的是，「爛尾樓」普遍涉及柬埔寨地主和中國投資商的合約糾紛，還有些是在未獲當局發出工程許可就先興建的「違章建築」，使得「爛尾樓」問題非常棘手。當地人士表示，一些中國投資商不願出面解決，迫使地主必須訴諸法律，讓問題更加複雜。
可以說，西港成也中國、敗也中國，在中國炒房大軍轟轟烈烈地快進快出之後，城市傷疤卻無法輕易癒合。留下的「爛尾樓」爛攤子，恐怕還需要很長一段時間，才能妥善處理。