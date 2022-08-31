新住民語文課程開設率成長34％　提升多元競爭力

新北市教育局近期在五股區成州國小舉辦新住民語文教學支援人員職前教育研習，計有越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語、緬甸語、馬來語及菲律賓七種語言共一百五十二位新住民語文教學支援人員齊聚一堂。新北市已完成一一一學年度開課與師資整備，開課近一千三班，全國最多，並較去年九百七十班成長百分之三十四，逾三千七百名學生選習。
新北市教育局指出，新北市長期支持各校開設新住民語文課程，提供國小至高中十二年不間斷新住民語文學習；且師資質量穩定成長，投入完整教支人員培訓、輔導及共備社群，不斷提升教學能力；並推動多元文化友善校園，包括推動國際營養午餐、舉辦東南亞語文競賽及辦理多元文化活動體驗，讓學生浸潤在國際校園中，因同儕樂於選習帶動學習風氣，累積為開課成長的能量，都是今年新住民語文開班成長力道強勁的原因。
新住民語文輔導團總召集人曾秀珠校長表示，今年新住民語文教學支援人員培訓，不論資格班、回流班、職前培訓及共備社群等，皆融入不同型式的資訊科技，希望每位教支人員未來不論是實體、線上或虛實整合之教學情境，皆以學生為本位設計多元又活潑的教學方式。教育局長張明文表示，新北市多年來加碼補助，只要學生有意願學習，從國小至高中一律補助。