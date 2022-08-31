印尼警察醜聞案！隨扈疑外遇督察長妻 被動用私刑而死
近期印尼發生警察史上最重大醜聞，案情堪比驚悚片。上個月一名27歲隨扈死在警察督察長家中，生前遭凌虐後槍擊身亡，全案疑點重重，督察長和警方還企圖掩蓋事實，後來驚爆是隨扈與督察長妻子外遇，才遭殘忍殺害。
綜合外媒報導，27歲國家警察胡塔巴特（Nopryansyah Yosua Hutabarat）生前擔任49歲督察長桑保（Ferdy Sambo）的保鑣兼司機，根據印尼警方一開始的說法，胡塔巴特企圖騷擾夫人，在7月8日與另一名保護夫人的員警發生槍戰後身亡，而當時督察長桑保並不在家。當天上午胡塔巴特曾告訴家人，表示要隨桑保到7小時車程外的城鎮，但到了下午卻突然斷了音訊，直到3天後官方才公布胡塔巴特的死訊。
可疑的是，家屬在胡塔巴特的遺體上發現多處創傷，讓家屬相當心疼。印尼新聞也大肆報導胡塔巴特涉嫌與桑保妻子有染，他的家人和律師對這官方提出的版本產生質疑，他們認為胡塔巴特在遭受酷刑後死於「有預謀的謀殺」。事實上，胡塔巴特是訓練有素的狙擊手，但他在槍戰中開了7槍，卻沒有1槍射中，而另一名員警射了5發子彈，卻擊中胡塔巴特4次，還在他身上留下7個彈痕。
而這起警察長官虐死下屬案，使得民怨四起，一連串的牽扯讓民眾對於警察機構的信任岌岌可危，現在連總統佐科威（Joko Widodo）都下令徹查，目前全案正在調查中，詳細案情仍有待釐清。