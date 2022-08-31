衛斯理突爆「童年被賈靜雯虐待、有陰影」 姊姊回應了
衛斯理（賈子宸）是前創作男團「元衛覺醒」成員，姊姊為知名女星賈靜雯，他昨（30日）在社群媒體上爆料，童年曾被賈靜雯虐待，至今回想仍會「眼眶泛淚」，對此，賈靜雯本人做出回應，衛斯理則回「好噁心、想吐」。
昨晚，衛斯理在IG限時動態上傳一張3格漫畫，內容是「當你在外面打了弟弟」，當中姊姊偷打弟弟後道歉，希望弟弟不要跟爸媽告狀，沒想到，弟弟突然拔腿逃回家，姊姊變臉嗆「X！你不要跑啊！」情境相當生動，衛斯理在配文寫下：「想起自己童年被虐的悲慘回憶，眼眶又不爭氣地濕了！」並標記賈靜雯。
賈靜雯隨後轉發衛斯理的動態，先是放上一連串遮臉和狐疑的表情符號，接著問對方：「你有陰影嗎？」最後暖心安慰說：「姊秀秀！」然而，衛斯理不吃這套，給賈靜雯潑冷水，回說：「好噁心，我要吐了！」姊弟倆相愛相殺的真實互動令人莞爾。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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