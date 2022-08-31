COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

衛斯理突爆「童年被賈靜雯虐待、有陰影」　姊姊回應了

▲衛斯理（左圖）透露幼時被姊姊賈靜雯虐待。（圖／衛斯理姓賈不姓衛IG、Tiffany提供）
▲衛斯理（左圖）透露幼時被姊姊賈靜雯虐待。（圖／衛斯理姓賈不姓衛IG、Tiffany提供）

娛樂中心/綜合報導

2022-08-31 08:07:572022-08-31 08:11:04

衛斯理（賈子宸）是前創作男團「元衛覺醒」成員，姊姊為知名女星賈靜雯，他昨（30日）在社群媒體上爆料，童年曾被賈靜雯虐待，至今回想仍會「眼眶泛淚」，對此，賈靜雯本人做出回應，衛斯理則回「好噁心、想吐」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲衛斯理是前雙人男團「元衛覺醒」成員，老婆是女星朱芯儀，左為是元介。（圖／衛斯理姓賈不姓衛IG）
▲衛斯理（右）是前雙人男團「元衛覺醒」成員，老婆是女星朱芯儀，左為是元介。（圖／衛斯理姓賈不姓衛IG）
▲47歲賈靜雯保養有道。（圖／賈靜雯臉書）
▲賈靜雯和衛斯理相差6歲。（圖／賈靜雯臉書）
昨晚，衛斯理在IG限時動態上傳一張3格漫畫，內容是「當你在外面打了弟弟」，當中姊姊偷打弟弟後道歉，希望弟弟不要跟爸媽告狀，沒想到，弟弟突然拔腿逃回家，姊姊變臉嗆「X！你不要跑啊！」情境相當生動，衛斯理在配文寫下：「想起自己童年被虐的悲慘回憶，眼眶又不爭氣地濕了！」並標記賈靜雯。

▲衛斯理自爆小時候遭賈靜雯「施暴」。（圖／衛斯理姓賈不姓衛IG）
▲衛斯理自爆小時候遭賈靜雯「施暴」。（圖／衛斯理姓賈不姓衛IG）
賈靜雯隨後轉發衛斯理的動態，先是放上一連串遮臉和狐疑的表情符號，接著問對方：「你有陰影嗎？」最後暖心安慰說：「姊秀秀！」然而，衛斯理不吃這套，給賈靜雯潑冷水，回說：「好噁心，我要吐了！」姊弟倆相愛相殺的真實互動令人莞爾。（編輯：楊穎軒）

▲衛斯理對賈靜雯給的安慰不領情，直說好噁心。（圖／衛斯理姓賈不姓衛IG）
▲衛斯理對賈靜雯給的安慰不領情，直說好噁心。（圖／衛斯理姓賈不姓衛IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

唐綺陽星座運勢／天秤專注工作疏忽感情　雙魚工作表現好

S2O辣妹「扯掉長裙」剩比基尼　一看是乳溝女神本人

郭鬼鬼素顏曝光了！跪求「不要放大」　網友：認不出來

主播印度故意秀酥胸！保證不會被怎樣　男人撲上去畫面曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀