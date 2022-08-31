S2O長髮正妹「突掀上衣」大秀春光 竟是《角頭2》嗑藥女
林真亦曾客串電影《大尾鱸鰻2》，在《角頭2：王者再起》演瘋癲嗑藥女，甜美五官贏得「微笑女神」封號，模特兒出身的她，身材其實很有料，先前發行實體寫真集《真心真亦Sincerely ♥Yuna》。林真亦近日分享參加「S2O Taiwan潑水音樂祭」的照片，大庭廣眾下掀起上衣露Bra，吸引近2萬人按讚。
曝光的相片，林真亦在大舞台旁的休息區擺拍，原本穿一件薄紗透視短上衣，突然把衣服往上撩至上胸處，露出被火紅色比基尼托出的32C雪胸、ㄦ字事業線，以及明顯的馬甲線，窄裙下岔出兩條三七步纖腿，動態影片中，她雙手撥髮，小嘴微張，眼神迷濛，性感指數破表。
林真亦表示：「人生第一個S2O解鎖，原來現場會這麼濕，還好我有聽大家的建議穿泳裝～這次唯一的敗筆就是出門忘了帶拖鞋，（本來想拍個照之後就換拖鞋），不能盡情的玩耍...」網友激讚：「好險有穿泳衣，沒拖鞋」、「太辣了吧」、「這樣的露出太誘人，我血壓會升太高」、「都沒有濕這就厲害了」！（編輯：楊穎軒）
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