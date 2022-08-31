3陸軍官校生「全裸碰撞」！浴室肉貼肉交纏 校方回應了
高雄鳳山陸軍官校，日前在網路流傳一段影片，影片中可以看見兩位官校生在浴室全裸，聯手壓制另一位也是全裸的官校生，兩人在另一人身上抹肥皂，打屁股嬉鬧，周圍還有許多其他人在圍觀。對此，陸軍官校表示，經查證影片是於2020年10月間拍攝，不知為何近期突然在網路流傳。如今當事人都已畢業，造成外界觀感不佳，確屬不當，會再持續加強教育，強化軍法紀觀念與資通安全規定。
據了解，有網友用霸凌形容影片內容，但其實可以看見，全裸的3人在浴室內嬉鬧，雖然聯手壓制的兩人有做出打屁股、澆熱水的動作，但其實3人都是一臉笑意。
陸軍官校表示，影片是在2020年10月間拍攝，學生在浴室嬉鬧，造成外界觀感不佳，確屬不當。不過影片並非霸凌，且3位當事人已分別於去年和今年畢業離校。
陸軍官校強調，未來會再持續加強教育，強化軍法紀觀念與資通安全規定，防止發生類似事件。另外也呼籲民眾，在網路上散播不雅影片，恐涉及相關法律責任，切勿任意轉傳。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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