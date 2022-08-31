台股早盤跌逾70點　多檔生技醫療股點火飆漲停

美國聯準會官員仍陸續釋出鷹派升息的訊號，市場情緒低迷，使美股四大指數昨（30）日皆走跌，台北股市今（31）日開盤也走低，早盤一度跌逾70點，來到14874點，隨後跌幅縮小。權值股台積電早盤一度跌4元，來到492元，隨後同樣跌幅收斂。而今日生技醫療、防疫概念股與元宇宙點火助攻，多檔生計如基亞、醣聯、中裕、永日、佰研、高端疫苗、永昕攻上漲停板。
美股道瓊指數30日下跌308.12點，或0.96%，收31790.87點；那斯達克指數下跌134.53點，或1.12%，收11883.14點；標普500指數下跌44.45點，或1.1%，收3986.16點；費城半導體指數下跌35.9點，或1.31%，收2708.6點。
台北股市今日開盤跌41.51點，加權股價指數以14912.12點開出，早盤一度跌逾70點，來到14874點，隨後跌幅縮小。權值股台積電早盤跌4元，來到492元，隨後跌幅收斂。其他重要電子股如聯電、聯發科、鴻海、旺宏小跌，友達、群創跌0.8到0.9%，華碩、世界先進與力積電跌1%左右，緯創逆勢漲近1%。
今日生技醫療族群紅通通，基亞、醣聯、中裕、永日、佰研、高端疫苗、永昕飆漲停。其他，浩鼎、智擎、台康生、全宇生技、亞諾法、ABC-KY、北極星藥業、和康生、國光生、商之器漲3到8%多。元宇宙概念股揚明光漲超過3%、智晶、位速、力特、信驊漲1到2%。電動車概念股與車用電子表現也不俗，高力、尚化、致茂、美琪瑪、康普、立隆電、敬鵬漲2到3%。