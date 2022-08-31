中共20大有何重要？路透揭5大關鍵：習想當下一個毛澤東

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習近平政治角色會有變化嗎？
20大召開後外界將看到中國權力結構高層的全面改組，不過習近平在這權力結構中心的位置恐怕不會改變。《路透社》指出，現年69歲的習近平目前擁有三個重要頭銜，包含中共中央總書記、中央軍委主席和中國國家主席，20大會議預期將確保他前兩項頭銜，並協助習近平在2023年3月的年度全國人民代表大會續任國家主席，藉此鞏固中共在中國的政治核心地位。
習近平是否成為像毛澤東一樣的「黨主席」？
路透分析指出，儘管習近平被普遍認為是繼毛澤東之後，權力最鞏固的中共領導人，但中共在1982年12大修改黨章後就沒有再使用過「黨主席」的頭銜，目前也沒有任何跡象表明習近平會從「總書記」改為擔任「黨主席」；不過習近平在中共十八屆六中全會後正式被封為「核心」，更在去年的五中全會被冠上了「舵手」的封號，因為這個稱號是毛澤東時代最高的稱號，有分析人士認為，習近平這個舉動很明顯是想要成為毛澤東第二。
總理李克強是否「裸退」？誰又能取代他？
根據中國憲法，李克強兩屆總理任滿，將於明年3月卸任中國國務院總理。此前李克強本人便在今年3月人大閉幕記者會上宣布，這是他「擔任總理的最後一年」，不過分析認為現年67歲的李克強根本還沒到其他同級別領導角色的退休年齡，未來仍可能循1998年卸任總理的李鵬先例，繼續留在常委會或擔任人大代表。
至於下一個接替李克強總理職位的人選，目前可能的主要人物包含：一、曾任廣東省副總理與黨委書記、67歲的政協主席汪洋；二、曾任前廣東省委書記、59歲的現任副總理胡春華；三、被視為習近平門生、61歲的重慶市委書記陳敏爾；不過不管最後是誰繼任總理，分析認為新總理預期會遵循李克強的腳步，跟著習近平設定的路線前進。
中央政治局常委「七上八下」的潛規則還適用嗎？
中共中央政治局常委目前有7名成員，先前胡錦濤領導下原為9人，但在習近平領導下減少2人；其中委員有著「七上八下」的潛規則，也就是「67歲以下留任，68歲以上退休」，這代表今年分別是71歲、68歲的人大常委會委員長栗戰書、國務院副總理韓正可能下台。
打破先例的則依舊是現年69歲的習近平，他不僅沒有像兩位前任—江澤民、胡錦濤在兩個任期（10年）後下台，還在2018年通過修改《憲法》取消了憲法規定的國家主席兩屆任期限制、於19大會議不提拔接班人，一切都暗示了他為自己的政治生涯鋪好路，不光是打破「七上八下」潛規則，還為明年3月第三次擔任國家主席做好準備。
政治局常委這次會選入女性委員嗎？
《路透》分析認為，按照政治局常委慣例，女性不太可能被選入。目前中共政治局25名成員當中只有唯一一名女性成員，也就是即將退休的72歲副總理孫春蘭，外界推測現年62歲的中國西南貴州省委書記諶貽琴會是最有可能勝任下屆政治局委員的女性人選之一。