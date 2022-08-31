全力衝刺後疫情　華航大手一揮購16架波音787-9客機

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波音 787-9 客機為旗艦級產品，在航機設計、營運效益及產品普及率都具有優勢。787 客艙更貼近人體舒適的濕度與壓力調整，全新世代的客艙產品規劃，可帶給旅客優質搭乘體驗；且 787-9 客機在燃油效率表現卓越，可較前一代機型減少約 20% 燃油消耗與碳排放，節油減碳高效能，不僅大幅優化成本結構，也將是華航邁向 2050 淨零碳排的一大助力。
波音 787-9 客機可提供靈活派飛的彈性，有助於機隊調度，提升市場競爭力，並利於未來持續拓展中長程客運航網；波音 787-9 客機載貨能力也很優異，腹艙可容納 36 個貨櫃，較其他機種有顯著差異，可為華航的貨運運能再添動力。
華航機隊現有 86 架客貨機，包括 A350-900、777-300ER、A330-300、737-800、A321neo 共 65 架客機及 747-400F、777F 共 21 架貨機。此次引進787-9 全新客機，藉以替換 A330-300 客機，落實航機汰舊換新計畫；外加 8 架選購權，還可轉為大運量的787-10 機型。華航將視疫情與市場發展，持續擘劃機隊規模，提供旅客更先進優質的客運服務及產品，提升營運效益，朝向企業永續邁進。