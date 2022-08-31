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LINE本週6組免費貼圖！馬來貘笑爆必收　中秋節洗版專用

▲LINE免費貼圖本週有6組被挖出，大家最愛的馬來貘各種笑爆插畫必收，隱藏版兔兔厭世語錄也不能錯過；可愛Ms.紅荳與橘醬，竟然化身嫦娥和玉兔，趕快通通一次全下載，迎接即將到來的中秋節洗版專用。（圖／翻攝自LINE）
▲LINE免費貼圖本週有6組被挖出，大家最愛的馬來貘各種笑爆插畫必收，隱藏版兔兔厭世語錄也不能錯過；可愛Ms.紅荳與橘醬，竟然化身嫦娥和玉兔，趕快通通一次全下載，迎接即將到來的中秋節洗版專用。（圖／翻攝自LINE）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-31 11:24:17

LINE免費貼圖又來大放送，本週有6組被挖出，大家最愛的馬來貘各種笑爆插畫必收，還有超萌石虎和樹蛙日常對話、工作實用的樹寶，偷偷推薦隱藏版兔兔厭世語錄也不能錯過；尤其好久不見的可愛Ms.紅荳與橘醬，竟然化身嫦娥和玉兔，趕快通通一次全下載，迎接即將到來的中秋節洗版專用。

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1、馬來貘 × 飛利浦家電 中秋節快樂！
下載期限：2022/9/29
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▲「馬來貘 × 飛利浦家電 中秋節快樂！」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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2、家樂福樂樂－陪你開心過中秋
下載期限：2022/9/29
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▲「家樂福樂樂－陪你開心過中秋」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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3、LINE購物×理不理喵
下載期限：2022/9/28
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▲「LINE購物×理不理喵」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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4、OB嚴選×Ms.紅荳團圓過中秋
下載期限：2022/9/29
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▲「OB嚴選×Ms.紅荳團圓過中秋」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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5、LINE購物 × 如果是兔子的話
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▲「LINE購物 × 如果是兔子的話」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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6、樹寶與你分享充滿活力的工作與日常
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▲「樹寶與你分享充滿活力的工作與日常」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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