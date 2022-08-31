登記參選台北市長　陳時中：用盡全力打破首都停滯

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陳時中表示，要當一個好市長，就要對城市相關問題提出解方。「我已就都更、內湖交通建設、人口流失老化等提出見解」，這是展現參選態度，也回應市民期待。現在登記參選，伴隨更大承諾，他會負起責任，做一個稱職的候選人爭取支持。
陳時中承諾，當選後要用盡全力打破台北停滯，把參選政見一一呈現。今天現場有10組爸媽帶著不同年齡層小朋友，這讓自己看到未來責任何其重大，他要把大家照顧好，打造一個充滿希望、持續進步的城市。
陳時中說，在他心中，台北要做世界的台北，作為台灣首都，更要強化與世界連結，且城市建設、軟硬體要齊頭並進，吸引更多國家跟台北深入交流。
台北也應該是「文化台北」，台北市文史底蘊很深厚，市府要發掘城市特色文化、設立文學館，串聯文化廊道，善用在地文化資產、振興街區經濟。
陳時中說，台北也要成為「永續台北」，除了擴大綠能，也要運用都市計劃推動城市降溫，投入能源福利接軌國際，更重要的要做「溫暖台北」 ，青年關懷、長輩照顧都很重要。
「台北除了帶給市民溫暖，對毛小孩的重視也不能遺漏」，上任後要增加寵物空間，對市民生活細節與感受要努力完成，希望公共廁所廣設免治馬桶、推動電動Ubike、新進智慧街道家具，也要繼續加強培養學生數位能力。
陳時中說，要當選市長，也要有強而有力的議會，才能把市政帶往更好方向，還有18歲公民權複決也是重中之重，台北要注入年輕人活力，18歲公民權代表未來價值，期待各位也能支持，讓未來青年掌握整體台灣的希望，把事情做得越來越好。