不滿太魯閣號退出西部幹線！鐵道迷揚言臥軌 警逮到人了
因應列車檢修，台鐵日前宣布9月14日起，停駛一編組西部幹線的太魯閣號，並讓EMU3000型新自強號與普悠瑪號和太魯閣號換車替駛，不料此舉竟造成一位黃姓鐵道迷不滿，揚言今（31）日要去彰化車站臥軌抗議。台鐵已通知鐵路警察及車站人員，繃緊神經全面戒備，避免意外發生。最新傳出，該位黃姓鐵道迷已被警方逮捕，詳細案情還待進一步釐清。
據了解，這位黃姓鐵道迷，透過旅客諮詢管道留言告知台鐵，「反對」太魯閣號退出西部幹線的決定，為了表達不滿，決定用臥軌的方式抗議，還預言會在31號前往彰化車站第一月台臥軌。據悉，這已經不是黃姓鐵道迷第一次揚言臥軌，台鐵不敢大意。
台鐵表示，接獲民眾通知揚言要臥軌後，已通知警務人員，全面加強戒備。台鐵也解釋，太魯閣號只是維修調動，調整編組期間用EMU3000型新自強號與普悠瑪號替駛，並沒有說要退出西部幹線。
台鐵強調，列車檢修與調動都是為了民眾安全考量，希望旅客諒解。（編輯：倪浩軒）
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