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不滿太魯閣號退出西部幹線！鐵道迷揚言臥軌　警逮到人了

▲一位鐵道迷不滿太魯閣號退出西部幹線，揚言要「臥軌」抗議，稍早已被警方逮捕。（示意圖／翻攝google地圖）
▲一位鐵道迷不滿太魯閣號退出西部幹線，揚言要「臥軌」抗議，稍早已被警方逮捕。（示意圖／翻攝google地圖）

編輯中心/綜合報導

2022-08-31 10:24:45

因應列車檢修，台鐵日前宣布9月14日起，停駛一編組西部幹線的太魯閣號，並讓EMU3000型新自強號與普悠瑪號和太魯閣號換車替駛，不料此舉竟造成一位黃姓鐵道迷不滿，揚言今（31）日要去彰化車站臥軌抗議。台鐵已通知鐵路警察及車站人員，繃緊神經全面戒備，避免意外發生。最新傳出，該位黃姓鐵道迷已被警方逮捕，詳細案情還待進一步釐清。

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▲EMU3000新城際列車自強號今（29）日起正式投入營運，不料今日卻發生故障情事。（圖／NOWnews資料照）
▲太魯閣號進行檢修，EMU3000型新自強號與普悠瑪號將會替駛西部幹線。圖為EMU3000新城際列車自強號。（圖／NOWnews資料照）
據了解，這位黃姓鐵道迷，透過旅客諮詢管道留言告知台鐵，「反對」太魯閣號退出西部幹線的決定，為了表達不滿，決定用臥軌的方式抗議，還預言會在31號前往彰化車站第一月台臥軌。據悉，這已經不是黃姓鐵道迷第一次揚言臥軌，台鐵不敢大意。

台鐵表示，接獲民眾通知揚言要臥軌後，已通知警務人員，全面加強戒備。台鐵也解釋，太魯閣號只是維修調動，調整編組期間用EMU3000型新自強號與普悠瑪號替駛，並沒有說要退出西部幹線。

台鐵強調，列車檢修與調動都是為了民眾安全考量，希望旅客諒解。（編輯：倪浩軒）

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