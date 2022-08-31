中市綠營議員參選人組「十二新做」　改造大台中

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參選人手持星星建設牌指出，盧市府執政四年以來，施政總以選舉為優先考量，不做不錯，毫無創新作為，也導致市政始終停滯不前。此次聯合主題「十二新做」除了取「十二星座」的諧音趣味外，「新」是形容詞也是動詞，他們將與蔡其昌聯手，帶來新作為、邁出新方向，這次更加入三位新力量，力擴民進黨議會席次，徹底翻新大台中。
尋求連任王立任、林德宇與謝志忠、林祈烽等人表示，台中市捷運藍線早在4年前就通過可行性評估，但盧秀燕上任4年來，還是等不到藍線動工，其餘如屯區軌道建設停擺，未來若再進議會一定拚讓藍線4年內動工。
鄭功進、楊典忠及、張耀中指出，盧市府在東區沒有推動社宅建設、空污治理成效有限，未來若能進議會，將攜手蔡其昌新市長一起拚市政新貌，包括推動學校營養午餐免費及敬老愛心卡可以全額使用等福利政策。
第五選林義偉表示，四年前他因一千票的差距成為落選頭，此次將會是最有機會代表民進黨在台中拿下議會關鍵席次的候選人。潭雅神是中小企業的重鎮，農地工廠林立，未來也將會面臨到合法化的相關問題。
第三選區曾威強調，台中已經空轉四年，不僅建設停滯，更有許多原先中央已經核定撥款的建設也因為政治因素擱置一旁。盧秀燕號稱媽媽市長，但她非但沒有將市民照顧好，反而將社宅用地與青創土地賣給財團，在在讓台中市民感到憤怒。
議員表示，捷運、社宅、環保、青年、營養午餐、工業區、舊城再生、綠空廊道等都是台中市民最在乎的議題，民之所欲，就是他們最關注的焦點。台中市民不僅需要一個行動派的市長，更需要有行動力、監督力、會做事的議員，「十二新做」十二個選區的13名候選人絕對會戮力以赴，也懇請民眾支持。