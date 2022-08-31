中市綠營議員參選人組「十二新做」　改造大台中

民進黨台中市議員侯選人施志昌、王立任、楊典忠、曾威、謝志忠、林義偉、林祈烽、張耀中、蔡雅玲、黃守達、鄭功進、張玉嬿、林德宇組成「十二新做」今（ 31 ）日完成議員參選登記。要力拼十二個選區，議員十三席全上，組成強力監督團隊，與市長候選人蔡其昌並肩作戰，開創台中建設新篇章。

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參選人手持星星建設牌指出，盧市府執政四年以來，施政總以選舉為優先考量，不做不錯，毫無創新作為，也導致市政始終停滯不前。此次聯合主題「十二新做」除了取「十二星座」的諧音趣味外，「新」是形容詞也是動詞，他們將與蔡其昌聯手，帶來新作為、邁出新方向，這次更加入三位新力量，力擴民進黨議會席次，徹底翻新大台中。

尋求連任王立任、林德宇與謝志忠、林祈烽等人表示，台中市捷運藍線早在 4 年前就通過可行性評估，但盧秀燕上任 4 年來，還是等不到藍線動工，其餘如屯區軌道建設停擺，未來若再進議會一定拚讓藍線 4 年內動工。

鄭功進、楊典忠及、張耀中指出，盧市府在東區沒有推動社宅建設、空污治理成效有限，未來若能進議會，將攜手蔡其昌新市長一起拚市政新貌，包括推動學校營養午餐免費及敬老愛心卡可以全額使用等福利政策。

第五選林義偉表示，四年前他因一千票的差距成為落選頭，此次將會是最有機會代表民進黨在台中拿下議會關鍵席次的候選人。潭雅神是中小企業的重鎮，農地工廠林立，未來也將會面臨到合法化的相關問題。

第三選區曾威強調，台中已經空轉四年，不僅建設停滯，更有許多原先中央已經核定撥款的建設也因為政治因素擱置一旁。盧秀燕號稱媽媽市長，但她非但沒有將市民照顧好，反而將社宅用地與青創土地賣給財團，在在讓台中市民感到憤怒。