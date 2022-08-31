製造業外銷訂單轉負　台經院：7月續亮低迷黃藍燈

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台經院說明，全球通膨壓力影響歐美經濟表現，加上中國經濟因清零政策及房地產問題呈現低迷，為全球供應鏈及需求添加更多不確定性。
在7月國內製造業相關數據中，儘管仍受惠新興科技應用及數位轉型需求暢旺，支撐進出口呈現雙位數成長，然而，台經院表示，主要國家經濟放緩，客戶購料因去化庫存而轉趨保守觀望，使得外銷訂單由正轉負，不僅影響需求面表現，也衝擊到售價指標，加上7月廠商對景氣看法依然悲觀，經營環境面指標依舊疲弱。
台經院觀察細部產業，在電子零組件業方面，儘管國際品牌消費性電子新品推出前備貨效應顯現，出口與外銷訂單表現依舊強勁呈現雙位數成長，但比較基期偏高、終端市場持續疲軟，以及客戶進行庫存調整效應下，導致7月本產業景氣持續低迷。
而在在機械設備業方面，由於多國採取升息手段抑制通膨問題，利率調升影響企業的投資意願，使得該產業外銷訂單、生產指標續也呈下滑。
台經院指出，整體來看，中國近期疫情增溫，加上各地爛尾樓建案延燒，影響房地產市場，7月經濟數據表現，除了進出口表現較佳之外，其餘主要指標普遍低於6月表現。
台經院進一步說明，景氣持續低迷還有一個原因是全球通膨壓力續強，主要國家央行採取升息循環與緊縮貨幣政策抑制通膨，加重各國經濟下行壓力，讓廠商投資、購料意願轉趨保守。
台經院點出影響台灣下半年經濟情勢的重要因素，首先主要包含俄烏戰事持續，國際農工、能源價格仍維持高檔震盪整理，通膨壓力未能有效壓抑，恐影響終端消費力。
再來，近期北半球極端氣候酷暑現象，在歐洲河運受阻影響原物料及化工產品運輸外、乾旱造成酪農減產、電價上漲等問題。
至於限電危機也是台經院憂慮下半年經濟情勢的重要因素，中國近來的南旱北澇現象，包括四川、安徽、浙江、江蘇等地皆面臨電力供應吃緊問題，像是四川限電措施由6天延長至11天。
目前四川限電危機雖已暫時解除，不過在氣候變遷下，台經院認為這樣的情況仍可能不定期發生，不僅影響工業生產不確定性，若未來的限電影響範圍再擴大，可能為其下半年經濟成長增添更多變因。