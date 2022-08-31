原來是酒駕上路 自小客違規左轉遭警攔查一車四人都罰
高市警局新興分局前金所巡邏警組日前於前金區中華三路與中正四路路口，發現一輛自小客車違規左轉，經查駕駛于男（27歲）除無照駕駛外還酒測值超標，除了自己得面臨酒駕的刑事訴訟外，其餘三名同車友人也因未勸阻且因共乘亦依道路交通處罰條例第35條開罰（罰鍰金額6000-15000）。
新興分局指出，8月29日4時20左右于男與友人張男（27歲）、左男（26歲）、曾女（28歲）三人相約在中華三路上某KTV飲酒唱歌，因其餘三人飲用較多酒類，于男便自告奮勇提議開車載其他人一同至附近飯店休息，沒想到因未遵守號誌左轉違規而遭員警攔下，其中余男不僅且酒測值超標還無駕駛，罰款最高1萬2000元，另外還有違規紅燈左轉罰600元。
至於車主曾女車牌不僅將被吊扣2年外也將其餘2名友人也吃上6000元至15000元罰單。經統計此次酒駕違規最高罰款將達5萬7600元。
新興分局長古瑞麟表示，本分局除加強取締酒後駕車各項專案勤務之外，亦積極推動溯源飲酒場所宣導，促請業者善盡社會責任，於營業場所明顯處張貼勿酒駕等警語標誌、主動提供酒後代駕服務等，期許多管齊下以防堵酒駕不法，讓所有市民都能快快樂樂出門，平平安安回家。