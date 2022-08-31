身分證拿出來！「這年次」出生 9月連續30天爽喝買1送1
歇腳亭慶生請喝飲料！自1992年成立至今滿30年的手搖飲品牌歇腳亭，為了慶祝「三十而立」，宣布全台19間門市及美國140家門市同步舉辦活動，只要和品牌同樣是30歲、也就是民國81年（元1992年）出生的人，整個九月到全台門市出示身分證，享指定飲品買一送一。喫茶小舖則開跑中秋限定優惠，9月1日至9月18日指定品項第二杯半價。
手搖飲品牌歇腳亭創立於1992年，今年邁入30周年，歇腳亭今（31）日宣布，全台19間門市與美國140家門市同步舉辦慶生活動，只要是跟歇腳亭同樣年紀，也就是民國81年（西元1992年）出生的人，整個九月到全台門市，出示身分證就享指定飲品買一送一，連喝30天。而其他非1992年出生的民眾，跟歇腳亭飲品合照上傳IG、完成指定打卡任務，可抽30天珍奶免費喝，將抽出10名幸運兒。
迎接即將到來的中秋大會烤，看好手搖飲是烤肉標配之一，喫茶小舖積極搶攻中秋商機，9月1日至9月18日開跑第二杯優惠，活動期間「柚多柚滿、紅柚粒茶、又見青梅」3款飲品享同品項第2杯半價，優惠適用於到店購買及電話外送。
麻古茶坊明（1）起試賣聯名新品「抹茶提拉米蘇2.0」，以抹茶鮮奶冰沙搭配OREO巧克力碎片，南部售價90元，中、北部售價95元。9月8日至9月11日祭出限時4天快閃活動，買抹茶提拉米蘇2.0或抹茶拿鐵，加購麻古任一飲品，加碼送中秋限定的「金好運涼扇」，掃條碼可再免費兌換高山金萱1杯。