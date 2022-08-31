中市公共自行車騎乘人次　單月突破120萬人次

台中市推動「iBike倍增計畫」3年內新增千站，僅1年又3個月提前達標，還全面升級系統為「YouBike2.0」，市府交通局統計至今年8月26日，已完成1171站，從軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等站位周邊設置，並擴大朝山海屯區設置，統計所有站點今年7月騎乘人次再創新高，單月突破120萬人次，其中秋紅谷景觀生態公園租賃率最高拔得頭籌。





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中市府推動「iBike倍增計畫」，3年多來增加原縣區站點，並將原市區站點加密，提升民眾租借便利，交通局統計今年7月騎乘人次創新高，今年最高單日租借人次達4萬8,000人次，其中以秋紅谷景觀生態公園、台中市民廣場(中興街)、大慶車站最為熱門。





交通局長葉昭甫表示，台中市iBike從103年開始試營運，統計到今年8月下旬，累積騎乘人次高達5866多萬；此外，YouBike 2.0E 電輔車上線已滿2個月，提供民眾更省力的騎乘體驗，累計騎乘超過4萬人次，大獲好評，考量民眾租借需求，預計今年底前再增加電輔車輛。





為維護公共自行車停放秩序，交通局呼籲，租賃站繪製有「YouBike停放區」專用車格，以識別公共自行車停放區域，其他車種請勿停放，以保障公共自行車使用。





交通局提醒，只要使用者於騎乘台中市公共自行車前至官網或透過官方APP(YouBike2.0)登錄個人身分認證資料完成免費投保程序，騎乘台中市iBike若發生意外事故造成失能、死亡者，最高可獲100萬元理賠保障，如因受傷住院者，每日住院醫療保險1000元。





保險公司辦理理賠時，將調閱事故當次自行車租借紀錄、醫療證明與登錄個人資料是否相符，因此呼籲民眾注意所使用租借公共自行車的卡片與平台個人資料登記應為同一人，才可享有保險權益。



