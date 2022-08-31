強颱軒嵐諾會不會發海警？專家：若移動到「這裡」就會發
強烈颱風「軒嵐諾」持續快速朝琉球附近海面逼近，到底未來會不會發布海上或陸上颱風警報？從目前各國預測路徑來看，強颱軒嵐諾最有可能在週四到週五（9/1~9/2）抵達宮古島附近之後，停滯打轉1到2天，之後隨著北方副熱帶高壓慢慢東退「開出一條路」之後，再逐漸北轉加速遠離。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，未來軒嵐諾颱風合併南方的熱低壓之後會變成一個「大型颱風」，隨著暴風半徑擴大，如果颱風中心移動到「石垣島」附近海面，那氣象局發布海上颱風警報機率就相當高。
吳德榮表示，目前軒嵐諾颱風已經開始與南方的熱帶性低氣壓產生藤原效應，互繞的情形慢慢出現，也導引軒嵐諾有往西南方移動的分量。不過熱低壓的規模、強度對比軒嵐諾颱風實在差太多，即便短期內被命名為颱風，但後續發展可能性相當低，環流及水氣併入軒嵐諾颱風機率最大，這也使得軒嵐諾颱風可能會變成一個暴風半徑非常大的「大型颱風」。
正因為暴風半徑擴大機率相當高，萬一軒嵐諾颱風往西南掉的幅度較大，或是北轉之後角度比較偏西，對台灣東部海域及陸地的威脅性就明顯提高許多。吳德榮說，從未來軒嵐諾的暴風半徑與路徑來預估，如果維持在宮古島附近北轉，角度也比較偏北，那麼很有可能從海上警戒區外「擦邊而過」，發警報的機率較比較小。然而一旦颱風中心更往南、往西移動到石垣島附近，那麼暴風半徑影響到東部海域機率就會大幅提升，發海上警報就很可能難以避免，這是後續必須特別關注的地方。
氣象專家賈新興也說，目前各國預估軒嵐諾颱風路徑又再次往南修正，預估週五會走到路徑的最南端臨界點，之後會停頓慢慢北轉，但北轉的角度並不一定會跟預測路徑一樣「轉直角」，很可能往西或往東偏移一些，對台灣陸地天氣影響程度就有很大的不同，明後兩天將是重要的觀察時間點，民眾務必要留意氣象局最新預測。