暑假8個熱門大展展期倒數！KKday限時加碼送麥當勞冰淇淋
每年暑假各式展覽紛紛推出，其中KKday今年夏天的「KKday藝文季」，8大熱門展覽讓民眾看個過癮，包含讓大人小孩都為之瘋狂的「鬼滅之刃全集中展」、「小小兵：神偷奶爸大視界特展」等等。隨著暑假過完展期即將到尾聲，KKday特別祭出加碼活動，即日起在展覽期間購票，即送10倍KKday Points，指定展覽雙人購票還可獲得2支麥當勞蛋捲冰淇淋兌換券，有興趣的民眾要搶要快！
除了「鬼滅之刃全集中展」、「小小兵：神偷奶爸大視界特展」以外，其他大展包括風靡IG網美圈的「吉卜力動畫大師—高畑勲展」，對於喜愛新潮藝術的朋友，則有「Hello Ouchhh >_< AI數據藝術展」、「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」、「teamLab未來遊樂園＆與花共生的動物們II - 高雄場」，隨手拍都能火爆IG！另外還有今年迎接80週年的「普立茲新聞攝影獎」和傳奇建築大師「挑戰─安藤忠雄展」，可以到場親身體驗大師級的魅力。
除此之外，即日起KKday限量開賣「周蕙漫步月光下高雄演唱會」交通優惠套票，票價6折起，還沒購票粉絲絕對不能錯過機會！去年創下熱潮的「OneOffs NFT 國際藝術博覽會」今年強勢回歸，以「蝴蝶效應」為主題，探討藝術與NFT的多重可能。該展將於12/9-12/11在W Taipei 開展，即日起在KKday購買享早鳥票88折優惠，其中雙人套票售價790元，相當於邀約好友一同逛展最划算！更多好康資訊可至KKday官網查詢。