地球暖化天氣熱！動物降溫各有妙招 獼猴玩成水上樂園
地球暖化日益嚴重，極端氣候樣態與發生頻率也呈現增加趨勢，隨著每年夏季溫度越來越高，身為人類的我們都無法長時間待在烈日下來回走動數小時。那麼，生活在動物園的動物們，若是無法隨時吹冷氣、也不能猛嗑刨冰，又是透過哪些消暑小撇步，讓自己保持涼快呢？另響應9月3日軍人節，9月3－5日（六－一）共3天，現職軍人只要持證明文件查驗，本人及同行家眷（配偶及未成年子女），皆可免票遊園。
每當夏天來臨時，位於臺灣動物區的臺灣黑熊，總會以最舒適的姿勢躺坐在戶外活動場的水池裡，享受「冷泉」帶來的沁涼感；相較於臺灣黑熊的悠閒放鬆，隔壁鄰居臺灣獼猴的消暑方式可就比較刺激囉！牠們會與同伴們一起跳進水池中玩耍，讓活動場頓時成為獼猴專屬的大型水上樂園。熱帶雨林區的居民孟加拉虎和馬來貘，則是會以自己「主動下水」的方式降溫，且運氣好時，說不定還能看到馬來貘只露出眼睛和鼻子，漂浮在水上的可愛游泳模樣！
對於生活在濃密森林且缺乏大量水源的斑哥羚羊來說，烈焰的生活環境實在是個很大的挑戰。因此，在保育員和暑期實習生的討論之下，決定幫羚羊們設計遮陰設施和增加灑水系統，待消暑設施完工後，戶外活動場內的溫度確實明顯降低，並進而延長牠們的進食時間，和增加相對舒適活動範圍的面積。雖然斑哥羚羊的活動場內設有水池，但牠們至今從未使用過，為了讓羚羊們主動嘗試下水降溫，實習生在自行製作的水管筏上放置胡蘿蔔，並搭配目標棒引導，讓羚羊們陸續產生想要下水池的意願，期待學會如何利用水池降溫的斑哥羚羊，未來能在不需要保育員的引導下，自主走下水池，享受降溫的樂趣。
面對炙熱的夏天，保育員為了動物們無所不用其極地發想各種消暑妙招，並設計許多降溫設施，下次民眾來到動物園玩的時候，除了拜訪動物朋友外，也要記得觀察看看大家是如何讓自己在炎炎夏日中，保持涼爽舒適！
臺北市立動物園為響應9月3日軍人節，感謝國軍夥伴為保家衛國不遺餘力，也謝謝眷屬們的包容和體諒，9月3－5日（六－一）共3天，現職軍人只要持證明文件查驗，本人及同行家眷（配偶及未成年子女），皆可免票遊園。（編輯：李惠婷）