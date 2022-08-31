環島去／交通工具選擇大PK！網激推「懶人環島」這樣走
在人生必做清單中，許多人的夢想之一，便是此生一定要環島一次。如果想要環島，首要條件便是先決定適合自己的交通工具，是要騎車環島、開車繞台灣一圈，還是最熱血的方式，靠雙腳走遍全台灣。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》分析調查，台灣民眾最偏好哪種環島方式，盤點最受網友熱議的環島旅行六大交通工具排行。
觀察網路上對環島交通工具的相關討論，可發現「騎機車」還是不少民眾的首選，近3個月網路聲量多達2.6萬筆穩居冠軍。曾機車環島的網友認為，騎機車環島可省去找停車位的時間，方便很多，「騎車與開車最大的不同，是坐在汽車的小空間裡，只有起點跟目的地，但騎車時，你就是風景的一部分」，機車具方便性且靈活度高，還有視線不受阻擋的優點，能將台灣美景盡數映入眼簾，都是機車成為環島工具的決定性因素。不過，有鑑於近期機車環島曾發生多起事故，長途騎乘更要注意車速跟大車，勿因搶快亂鑽車縫。
網路聲量排第二名的是「徒步環島」，不只是最深度、也是最熱血的體驗。日前有位15歲少年背著過世阿嬤的照片徒步環島，引起社群高度關注與熱烈討論，不少網友都被感動：「能徒步環台不是意志超堅定，不然就是心中有一個一定要完成的夢」。曾成功徒步環島的網友分享3大體驗：「台灣的人情味，挑戰自我累積成就感，轉換心境改變心態」，這些都是透過交通工具環島所體驗不到的地方，唯有依靠自己的雙腳走入地方，才能實際感受。
另一方面，單車環島也很受民眾專注，相關討論包括：「一群人一起單車環島超熱血」、「自行車環島是靠自己的力量，跟騎機車真的感覺不一樣」、「騎單車可以慢慢欣賞風景」，騎單車環島除了感受熱血，相較於汽機車環島，更能控制旅行的步調。不過騎單車是依靠人力前進的環島方式，在出發前還是建議先自主鍛鍊。走懶人路線的網友則大推「火車環島」，不像騎車又熱又累，且火車環島不須考慮天氣，還能省下體力，適合想悠閒環島的人。