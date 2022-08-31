劉畊宏被爆「賣假燕窩」！直播中落淚訴：大可上節目賺錢
藝人劉畊宏為團體咻比嘟嘩的一員，2021年移居中國上海，今年49歲的他與妻子王婉霏育有一子二女，一家五口在上海居住1年，起初因疫情關係使得上海封城，劉畊宏便開始透過直播做健身教學，一舉獲得廣大網友的支持而爆紅。不料昨（30）日劉畊宏被爆出「賣假燕窩」的消息，引發網友熱烈討論，劉畊宏昨晚仍照常開直播健身，還在直播中與粉絲分享開播至今的心得，甚至一度激動落淚；今（31日）他也對「賣假燕窩」的事發文道歉。
中國知名網紅辛巴有「直播帶貨一哥」的稱號，2020年他曾身陷「販售假燕窩」爭議事件，而賠了人民幣7971萬元（約新台幣3億5614萬元）。30日辛巴於直播中指控，當時還有其他多名直播主替該品牌的燕窩做推廣，其中還特別點名劉畊宏，辛巴也發了長文大批，表示只有自己為此事負起責任，在這段期間他的直播帳號還一度遭到封鎖，直到去2021年才又復出。直播一出，辛巴的帳號就被平台以「損害平台形象」為由，封禁了24小時，不過他指控的內容依舊在網路上瘋傳熱議。
劉畊宏30日晚間照常開直播，帶觀眾一同跳健康操，不過直播到一半時，他感嘆分享自己因爆紅而收到許多工作邀約，大可去節目上輕鬆賺錢，不過他還是選擇跟網友們一起健身鍛鍊，還一度講到落淚，對於辛巴的爆料則沒有多提。事件爆出也引發網友兩派留言，「希望官方一視同仁」、「該封殺了吧」、「想拖劉畊宏下水」、「自己不好過，也不想讓所有人好過」。
劉畊宏稍早終於打破沉默，針對賣假燕窩的事回應：「辛苦同事們，夜裡找到了二年前合作的MCN公司，麻煩他們找出之前的數據和證明，也讓大家知道當時處理的態度和方式。對於我先前合作的公司選品不夠嚴謹，導致信任我的消費者受到損害，我感到非常抱歉，也因過去的經歷，現在的團隊更加嚴謹把關。」