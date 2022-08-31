軒嵐諾會更強？北部「這2天」雨彈炸裂 解旱象也要防災
強颱「軒嵐諾」從週日（8/28）生成之後，不僅只花2天就增強為強烈颱風，不只環流結構紮實、颱風眼清晰可見，暴風半徑也廣達220公里，甚至未來預估可能併吞南方的熱帶性低氣壓，形成一個暴風半徑至少超過250公里超大型颱風，威力絕對不容小覷。雖然從目前各國預測路徑來看，週五軒嵐諾颱風接近宮古島附近滯留一段時間後，就可望慢慢北轉遠離，但部分數值模式預報仍然不能排除侵襲台灣的可能性。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，無論颱風未來路徑如何，週五、週六（9/2~9/3）將是主要影響區域北台灣風雨最大的時後，北部、東北部地區可能出現「連續性大量降雨」，民眾務必要提早做好準備。
台大大氣系名譽教授李清勝指出，從過往經驗來看，颱風北轉初期，高層會出現外流噴流而激發強度進一步增強，之後才會慢慢因為垂直風切變大而逐漸減弱，這也代表軒嵐諾颱風在台灣週邊這段期間，強度還是會維持在強颱等級，直到確定啟動北轉之後，受到北方槽線前的西南風牽引，才會加速往東北遠離。軒嵐諾颱風的結構相當完整，即便沒有直接影響，外圍環流帶來的風雨也不小，民眾要特別注意。
吳德榮說，未來軒嵐諾颱風合併南方的熱低壓或颱風之後，暴風圈範圍一定會持續擴增，一旦颱風中心移動到石垣島附近，氣象局發布海上颱風警報的機率就相當高。雖然現在數值模式預測路徑還是很分歧，不能完全排除直接影響台灣的可能性，但從各國預估最大機率的路徑走法，颱風外圍環流引進的東北風，與北台灣地形產生交互作用後，苗栗以北的北台灣及東北部地區恐將出現持續性大量降雨，大雨或豪雨威脅將持續數日。至於宜蘭、花蓮兩地雖然最靠近颱風，但受到雪山山脈屏障，雖有局部短暫陣雨，但雨勢不如東北部這麼明顯。
吳德榮強調，未來主導軒嵐諾颱風移動有兩大主要力量，首先是南方熱帶性低氣壓產生的藤原效應會導引軒嵐諾先往西南移動，之後北方副熱帶高壓受到槽線牽引而分裂「讓出一條路」，再受到颱風東方的高壓導引而慢慢北轉，後續就是要關注轉向的時間、角度及颱風暴風半徑，如果滯留時間延長，北台灣的顯著雨勢就會持續更久，「以現階段路徑來看，從週四（9/1）起開始變天後，週五、週六（9/2~9/3）將是北台灣雨勢最大的一段時間，直到下週日（9/4）颱風逐漸離開才會趨緩。雖可望解除北台灣缺水壓力，但連日豪雨可能造成坍方、土石流現象，民眾要特別注意。」