台中房思琪案狼師未停聘！人本再批台中市教育局放水

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A小姐的2名同班同學今天出席記者會，佐證其遭遇，2名同學指出，國中的時候，黃老師很常接送A小姐回家，大部分的時候都是單獨接送，常有同學看到A小姐坐副駕。
國二的時候，在另外一個校區上課，學生會自己蒸便當，或是由家長送飯，但黃老師會特別買便當給A小姐；黃老師長期只對A小姐單獨課業輔導，時間地點是假日無人的校園，從國二持續到高中；跟A小姐講話的男生就會被特別約談；黃老師管理班級善於製造恐懼，加上同學不敢接近A小姐，造成A小姐在當時孤立無援，無法求救，「我們代表班上近20位同學，證實這起性侵案。」
A小姐的同班同學，目前有不少人擔任醫生、教授、律師等職業，共17人連署寫下「致教育部長潘文忠先生公開信」，質疑台中市教育局未依法將疑似加害人停聘、停職，使其得以正常上班、出席各項校內外活動，還以校內電話持續騷擾證人與被害人家屬，教育局用意令人費解。
公開信提到，台中市教育局違反當事人意願，逕行將調查資料送請地檢署告發偵辦，但超過追訴期，地檢署也只能作出不起訴處分，無法將其繩之以法，教育局此舉，對於後續的校園性平案受害者，究竟是造成有利或不利影響，民眾心中自有公斷。盼教育部督導台中市政府，對本案做出公平公正的處遇。
人本基金會執行長馮喬蘭表示，黃姓校長今年4月遭檢舉，但台中市教育局未依法停聘，該名校長還繼續參加校內母親節、考生會考祈福等活動，質疑教育局刻意放水；人本日前在網路發動連署，目前已有逾7000人連署，要求台中教育局立即擴大調查。
馮喬蘭說，近年幾個「名師」性侵案例中，被害者有比較不容易被打罵、可以不用睡午覺、在閉密空間單獨特別課業指導等「特權」，當時都被當成特別的照顧與關注來看待，呼籲教育部建立專業倫理界線，包括情緒界線、關係界線、權力界線、溝通界線、身體界線，並且透過公開、公正處理具體個案，來確保專業倫理界線被嚴正對待；成人要正視孩子的權益與感受，不姑息、不放任孩子在校園中遭到任何程度的暴力對待，在孩子求救時，請相信孩子，優先照顧孩子的安全及需求。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110