台糖循環豬場再添一座！力拚減排除臭零廢無污

台糖表示，新式虎尾畜殖場汲取屏東東海豐園區成功經驗，以循環經濟思維，打造零廢棄、零污染的營運模式，畜舍採高床節水漏糞條狀地板及刮糞系統、雨污水分排設計，豬糞尿以密閉式污水獨立管線輸送至直立式厭氧醱酵槽，降低異味，產出沼渣轉化成有機肥回澆農田，減少化肥使用。
新式的豬場不僅較傳統畜舍節省75%用水量，還能化豬糞為綠金，建立現代化且友善環境的生產模式。除了廢棄物循環再利用，虎尾場也充分落實畜電共生，節能減碳，並加速再生能源發展。
台糖提到，豬糞尿經醱酵後產生沼氣，內含溫室氣體甲烷，為減緩因甲烷排放的溫室效應，場內設置100KW沼氣發電系統，直接將沼氣轉化為綠電，年發電目標65萬度。
畜舍屋頂另外也搭建2MW太陽光電系統，可降低豬舍內溫度，同時加值產電，年發電量預估達200萬度。
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台糖強調，畜牧業減碳轉型已是國際趨勢，依據今年3月公布的臺灣2050淨零排放路徑藍圖，台灣溫室氣體排放以甲烷位居第三，占比1.67%雖低，但其暖化能力約為二氧化碳的25倍，而農牧業又是甲烷排放主要來源，因此減排減廢、節能減碳將是未來畜牧轉型的重要課題。
台糖自2018年起推動13座豬場改建，繼虎尾場已順利啟用，餘12座豬場預計於2023年底前陸續改建完成，盼透過現代化設備與管理，提升生產效率、落實資源循環再利用，加速國內實踐2050淨零碳排轉型。