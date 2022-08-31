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鬼月房市大降溫！交易量月減逾1成　今年量縮格局底定

▲今年8月國內房市交易量大幅衰退，六都僅台南市微幅上揚。（圖／NOWnews資料照片，591實價登錄提供）
▲今年8月國內房市交易量大幅衰退，六都僅台南市微幅上揚。（圖／NOWnews資料照片，591實價登錄提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-31 12:43:092022-08-31 13:05:11

國內房市在今年3月央行升息後重創買氣，交易量從4月起開始下修，住商機構企畫研究室統計旗下加盟店8月成交業績，全台與上月相比量縮8.2%，可是與去年同期相比，則大減少20.3%。其中台北市月減10.1%，年減16.1%；新北較上月減少11.3%，年減10.9%，桃園較上月減少13.8%，年減25.5%，台中較上月減少15.2%，年減29.3%，高雄較上月減少11.8%，年減26.8%，只有台南較上月增加9.8%，年減14.9%。住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，成交量反映買方心態，市場不好時又遇到鬼月衰退更為明顯，加上民眾認為房貸直逼3%心理關卡，短期內交易很難樂觀。

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綜觀六都今年8月表現，除台南外，相較於上月全盤皆墨，在年度表現上，更是無一倖免的大幅量縮，徐佳馨指出，雖然上月有稍微回神，但本月成交繼續下跌，意味著只要價格不修正，交易量不容易擴大，後疫時代房價雖有通膨支撐，可是買盤猶豫，市場持續維持震盪，第三季央行理監事會預期應會持續調升利率，兵臨城下的升息壓力，必然讓買盤再縮，購屋人購屋步調可能放緩。

另外根據永慶房產集團統計，8月房市交易量與7月相比，台北量縮18%，新北減少11%，桃園量縮6%，新竹縣市減7%，台中量縮10%，高雄減少11%，也只有台南微增1%，整體來看8月交易量較7月量縮10%

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，今年7月在疫情趨緩的狀況下，外出消費、用餐人潮明顯增加，有意購屋的民眾看屋、議價也較為積極，讓交易量連三降後首度回升。不過，美聯準會(FED)於7月底宣布再度升息3碼，全球貨幣緊縮政策持續，引發市場對全球經濟衰退的預期，加上8月上旬兩岸關係轉趨緊張，地緣政治風險增，面對兩岸關係的不確定性，雖民眾看屋意願仍高，但出價保守、考慮期拉長，買賣雙方價格認知難取得共識，讓8月交易量表現轉淡。

若與去年8月相比，全台交易量量縮34%。其中，台北減少30%，新北量縮35%，桃園減少29%，新竹縣市年減39%最多，台中量縮38%，台南與高雄分別減少36%與37%。

陳金萍說，去年8月國內疫情明顯降溫，後疫時代遞延買氣出籠，讓交易量大爆發，反觀今年8月市況，因全球持續高漲的通膨狀況下，全球積極升息來抑制，持續性的貨幣緊縮讓資金退潮，全球經濟前景恐難樂觀，市場瀰漫保守觀望氛圍，讓今年8月全台房市交易呈現年、月雙減的市況。

陳金萍提醒，俄烏戰爭未歇、全球通膨壓力持續，為抑制高通膨，FED今年1-7月已升息9碼，貨幣政策持續朝緊縮方向進行，市場預期FED鷹派升息的機率高，9月可能再升息3碼，資金退潮狀況恐更為明顯，國內股、匯市也將受衝擊，目前看來，國內經濟擴張動能已逐步趨緩，景氣燈號連5綠，且已逼近黃藍燈，經濟景氣變數仍多，加上市場預期國內9月再度升息機率高，以及國內疫情有增溫的可能，都是影響房市後市的變數，整體而言，今年房市量縮格局可說是已大致底定。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，央行啟動升息，難免讓買方擔憂貸款負擔，利息升壓，也讓以財務槓桿為主的投資人縮手，不過跟歷史利率相比，目前仍在低檔，市場主力為剛性自用買盤，及購屋抗通膨的置產型買方，提醒買方除掌握合理成交價格外，可先詢問貸款條件，避免簽約後才發現資金與預期有落差，衍生違約風險。

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