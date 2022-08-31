房市買氣壓抑4個月！換屋族交易仍熱 9月拚利空出盡反彈
受到疫情與俄烏戰爭影響，加上後續台股重挫影響信心，國內房市從4月起交易量持續衰退，原本可能復甦的買氣又遇到兩岸情勢緊張與民俗月影響，買氣已經被壓抑達4個月。不過利空事件不會讓需求消失，信義房屋認為，9月在許多利空干擾逐漸淡化後，有機會力拼「利空出盡、觸底反彈」。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，自從3月份央行升息之後，國內外的利空不斷，4月下旬在本土疫情爆發之下，買氣一路下滑，而6月的股災更影響購屋人的資金與信心，近期則有民俗月與兩岸情勢緊張等因素干擾，過去4個月房市利空訊息一波接一波，難免影響短期的購屋信心，不過在利空淡化後，9月就顯得更為關鍵，要觀察遞延買氣是否能夠逐漸回流。
觀察市場9月的交易特徵，首購也受到民俗月等外在因素衝擊，總價700~1000萬元的交易佔比下滑，但也有可能是受限房價走揚，總價700~1000萬元可挑選產品變少；反而是總價2000~3000萬元的換屋族群，交易狀況反而比上月好，可能與市場已經悶了一陣子，有部分屋主願意在價格上多些彈性，而順利促成交易有關。
另外，9月房市議價空間及流通天數略為增加，但仍處於歷史相對低檔水準，反映雖然交易量下滑，但條件較好的標準品，仍然成交速度快且以不低於市場行情的價格成交，市場雖然買盤受到外在事件干擾而觀望，但市場信心並未全面轉趨看壞。