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陳妍希無修圖近照瘋傳　網友險暈「變回小龍包了」

▲陳妍希偷拍近照被指發福。（圖／陳妍希臉書）
▲陳妍希偷拍近照被指發福。（圖／陳妍希臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-08-31 12:51:322022-08-31 12:55:35

39歲陳妍希多年來受易胖體質所苦，早前演出和老公陳曉定情作《神雕俠侶》的小龍女，豐潤臉蛋被譏是「小龍包」，近年她積極甩油減重，瘦回有稜有角的「高級臉」，徹底洗刷「最胖小龍女」汙名。沒想到，近日她拍攝新戲被偷拍，疑似又回復圓潤臉型，引發網友議論。

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▲陳妍希小秀C級美胸。（圖／陳妍希微博）
▲陳妍希2016年嫁給大陸演員陳曉，育有1個5歲兒子陳睦辰（小星星），即將奔40歲的她，臉蛋、身材保養得宜。（圖／陳妍希微博）
大陸狗仔日前直擊陳妍希為新劇《温暖的，甜蜜的》出外景，她和同為女主角的35歲宋茜同框，陳妍希紮著高馬尾，露出完整臉蛋，鏡頭從遠處偷拍她側面，臉頰有些肉嘟嘟，線條輪廓消失，和宋茜的巴掌臉對比差距大，網友毒舌表示：「陳妍希又矮又顯胖」、「和小龍包時期差不多」、「哇！宋茜臉好小，好瘦！」有人則稱讚陳妍希是女神級別，期待雙姝的合作。

▲陳妍希被網友認為胖回「小龍包臉」。（圖／攝影劉大錘微博）
▲陳妍希被網友認為胖回「小龍包臉」。（圖／攝影劉大錘微博）
▲陳妍希（右）和宋茜穿輕裝同框，兩人在劇中飾演閨密。（圖／攝影劉大錘微博）
▲陳妍希（右）和宋茜穿輕裝同框，兩人在劇中飾演閨密。（圖／攝影劉大錘微博）
陳妍希去年錄熟齡女團選秀節目《乘風破浪的姐姐2》，期間練舞消耗熱量，加上節食，掉了5公斤，登台時被網友盛讚「簡直血洗小龍女的黑歷史，包子臉逆襲高級少女臉」，但她放話要再減5公斤，1個半月後瘦到47.5公斤，雖然只少了2.15公斤，已相當不容易，網友要陳妍希以身體健康為優先考量，不要再瘦下去。

▲▼陳妍希瘦身有成，視覺身材輕盈苗條。（圖／陳妍希微博）
▲▼陳妍希去年初瘦身有成，視覺身材輕盈苗條。（圖／陳妍希微博）
▲▼陳妍希瘦身有成，視覺身材輕盈苗條。（圖／陳妍希微博）
今年8月中，陳妍希分享卸妝教學影片，大方以全素顏示人，不僅獲網友認證「卸妝前後沒區別」、「幼態臉」，不敢相信她即將滿40歲，影片中的臉型也不至於變回「包子臉」，偷拍照也許只是角度關係。（編輯：楊穎軒）

▲陳妍希本月14日發布的近照，臉部線條明顯。（圖／陳妍希微博）
▲陳妍希本月14日發布的近照，臉部線條明顯。（圖／陳妍希微博）
▲陳妍希臉部特寫近照。（圖／陳妍希微博）
▲陳妍希臉部特寫近照。（圖／陳妍希微博）

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